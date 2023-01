Hasselback-courgette en -squash kende ik al, maar aardappel nog niet. Ik heb een aantal dingen uit het recept weggelaten, zoals de pinda’s en het olie-azijn-mengsel. De aardappelen zijn gebakken in olijfolie. Arachideolie en crispy chili-olie zijn lastig te vinden in Spanje, waar ik woon, maar met olijfolie om te bakken gaat het prima. Ik had de aardappelen bestrooid met paprikapoeder (pimentón dulce) en zout en peper. Ze moesten iets langer dan veertig minuten in de oven (en driemaal bedruipen met de olie), maar dan waren ze wel mooi gaar en krokant aan de buitenkant. Geen crispy chili-olie dus, maar mayonaise gaat er erg goed bij! De groente erbij is krokante courgette volgens Yvette van Boven (korstje van broodkruim, grana padano, verse salie en peperflakes). De burger is een vegavariant van seitan en quinoa. De smaak en textuur ligt tussen roast potatoes en gebakken aardappeltjes. Het was een geslaagd experiment en een mooie combi, maar wellicht is het nog lekkerder met wat knoflook op de aardappel en de hete variant van het paprikapoeder.

