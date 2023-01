Massale stakingsdag in Frankrijk tegen pensioenhervorming

Een nationale stakingsdag in Frankrijk legt donderdag meerdere sectoren in het land plat. Volgens het Franse persbureau AFP zijn minstens honderdduizend mensen de straat opgegaan, in meer dan tweehonderd steden. De vakbonden hebben mensen opgeroepen om te protesteren tegen de voorgestelde pensioenhervorming, en vooral tegen de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar.

Gemiddeld rijdt slechts een op de tien treinen door de massale staking. De Franse minister van transport, Clément Beaune, riep mensen in afwachting van „een chaos-donderdag” op om thuis te werken. Meerdere scholen zijn gesloten omdat 70 procent van de leraren meestaakt. De luchtvaart heeft aan internationale luchtvaartmaatschappijen gevraagd om een van de vijf vluchten naar het vliegveld van Paris-Orly te annuleren. Energiebedrijven produceren 12 procent minder elektriciteit. En op France Inter radio horen luisteraars volgens persbureau Reuters de hele dag muziek van een afspeellijst, in plaats van de gebruikelijke afwisseling met praatprogramma’s.

President Emmanuel Macron spant zich vanaf zijn eerste kandidaatschap al in voor deze pensioenhervorming. Volgens hem is de verhoging van de pensioenleeftijd een reactie op de vergrijzing en de financiële achteruitgang van pensioenfondsen. Vakbonden vinden dat een gezonder pensioensysteem bereikt moet worden door rijke mensen meer belasting te laten betalen, of door de bijdrage van werkgevers te verhogen.