Maffiabaas kon dertig jaar aan Justitie ontkomen ‘met hulp van maffiabourgeoisie’

De Siciliaanse hoofdplaats Palermo was maandag in een jubelstemming, nadat bekend werd dat Matteo Messina Denaro, de belangrijkste voortvluchtige leider van de Siciliaanse maffia Cosa Nostra, wat opgepakt. Messina Denaro is overgebracht naar de zwaarbeveiligde gevangenis in de stad L’Aquila, waar hij onder het gevangenisregime 41 bis – eenzame opsluiting, gereserveerd voor maffiabazen – werd vastgezet. Hij volgde in Palermo een kankerbehandeling, die in de gevangenis wordt voortgezet.

Maar de jubelstemming om zijn arrestatie sloeg snel om. Al vlug rezen vele vragen. Hoe was de staatsvijand nummer één er dertig jaar lang in geslaagd om politie en justitie telkens één stap voor te blijven? Hoe was het mogelijk dat Messina Denaro al ruim een jaar een medische behandeling volgde in een van de bekendste klinieken van Palermo, terwijl hij zich niet eens vermomde?

Bovendien bleek dat de maffiabaas zeker het voorbije jaar verbleef in een huis in de gemeente Campobello di Mazara, luttele kilometers van Castelvetrano, in de provincie Trapani, een stad die bekendstaat als de thuisbasis van de maffiabaas. Niet ver van dat huis is een bunker gevonden, vermoedelijk nog een tweede schuilplaats van Messina Denaro.

Ontnuchterende reactie

De commandant van de carabinieri (de Italiaanse marechaussee) die de arrestatie heeft geleid, heeft een ontnuchterende reactie op al die vragen. Volgens Pasquale Angelosanto lijdt het geen twijfel dat Messina Denaro kon rekenen op de hulp van een hecht netwerk van personen die hem beschermden, zegt de commandant tegen de krant Corriere della Sera. Tijdens de lange zoektocht naar de maffiabaas waren de ordehandhavers meer dan eens zeer dichtbij, maar kon Messina Denaro de dans ontspringen omdat hij op het laatste nippertje gewaarschuwd werd. Zijn beschermers zaten zelfs tot in de instellingen van de staat, zegt de commandant. „Tot in de politiek, en bij de ordediensten zelf.”

Justitie wil onderzoeken of de oncoloog van Messina Denaro echt niet wist wie zijn patiënt was

De openbare aanklager van Palermo, Maurizio De Lucia, is hem bijgevallen. De Lucia spreekt van een ‘maffiabourgeoisie’, een term die slaat op politici, maar zeker ook ondernemers die van oudsher nauwe banden met de maffia onderhouden, door voor bepaalde dingen de ogen te sluiten en zelf met die maffiacontacten hun voordeel te doen.

Samen met Messina Denaro werd een handlanger gearresteerd. Ook tegen Andrea Bonafede, de stroman die in zijn eigen naam het huis kocht waar Messina Denaro zich verschool, en hem later ook nog zijn eigen identiteit ontleende, wordt vervolgd. Bonafede wordt van hulp aan de maffia beschuldigd. Ook het kantoor van de oncoloog die bij Messina Denaro een dna-test afnam, voordat de kankerbehandeling begon, werd doorzocht. Justitie wil onderzoeken of de arts echt niet wist wie zijn patiënt was.

Afluistertechnieken

De arrestatie van Messina Denaro stelt ten slotte ook een lopende politieke discussie op scherp. De Italiaanse minister van Justitie Carlo Nordio is voorstander van een veel strenger gebruik van telefoontap en andere afluistertechnieken. Nordio wil die enkel toelaten bij onderzoeken naar de zwaarste misdaden, bijvoorbeeld inzake terrorisme en maffia, en niet langer bij corruptie of fraude. Maffiaonderzoekers protesteren dat een fraude- of corruptieonderzoek wel degelijk zulke ingrijpende methodes verdient, omdat het tot bij maffiaclans kan leiden. Dat Messina Denaro dankzij ouderwets speurwerk, én dankzij afgeluisterde gesprekken, kon worden gevat, zet minister Nordio nu in de hoek. Een beperkter gebruik van de afluistertechnieken lijkt voorlopig niet aan de orde.