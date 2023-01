Landelijke chipplicht moet aantal zwerfkatten tegengaan

In de toekomst moeten alle baasjes hun katten laten chippen en registreren. Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) laat donderdag in een Kamerbrief weten dat hij een landelijke chipplicht wil invoeren, omdat „loslopende huiskatten en zwerfkatten problemen met zich meebrengen”, zoals overlast en het doden van vogels. Wanneer de regel ingaat, is nog niet bekend. De minister wil eerst nog onderzoek doen naar de financiering en uitvoering van de chipplicht.

Volgens de minister biedt een chip- en registratieplicht de oplossing voor meerdere problemen. Niet alleen kunnen baasjes hun verloren kat sneller en vaker terugvinden, maar ook kunnen ze worden aangesproken op hun zorgplicht. Verder kunnen gemeenten en zwerfkattenorganisaties veel geld besparen als katten sneller worden herenigd met hun baasje en minder lang opvang nodig hebben. Die opvangkosten lopen nu op tot bijna 5 miljoen euro per jaar.

Schattingen van vermiste katten

Van de 2,9 miljoen huiskatten in Nederland worden jaarlijks meer dan 60.000 als vermist opgegeven. De schattingen van het aantal zwerfkatten in Nederland lopen uiteen van 135.000 tot 1,2 miljoen.

De roep om een landelijke chipplicht klinkt al langer. GroenLinks en de Partij voor de Dieren dienden in 2018 een motie in. Ook natuurorganisaties pleiten al jaren voor chippen. De minister besprak zijn plan onder andere met deze organisaties en gemeenten.