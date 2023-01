Kazachse president ontbindt lagerhuis en schrijft nieuwe verkiezingen uit

De Kazachse president Kassym-Jomart Tokajev heeft donderdag het lagerhuis ontbonden en nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Dat meldt het presidentieel kantoor. De stembusgang vindt 19 maart plaats.

Wat Tokajev met de vervroegde verkiezingen wil bereiken, is niet duidelijk. De president had vorig jaar al bekendgemaakt in de eerste helft van 2023 verkiezingen te willen organiseren, maar tot op heden was geen exacte datum bekend. „Sinds onze onafhankelijkheid hebben kandidaten en politieke partijen nog nooit zo veel tijd gehad om hun verkiezingscampagne voor te bereiden”, prees het staatshoofd zijn eigen beslissing.

Grondwettelijke hervormingen

Het lagerhuis - een van de twee Kamers van het Kazachse parlement - was sinds 2021 in functie en Tokajev had al aangegeven dit te zullen ontbinden, in lijn met grondwettelijke hervormingen die hij vorig jaar doorvoerde. Ook zette hij zijn voorganger en politiek leermeester Noersoeltan Nazarbajev op een zijspoor. Nazarbajev zwaaide sinds 1989 de scepter over het Centraal-Aziatische land. In 2019 gaf hij het stokje door aan Tokajev, maar werd hij nog altijd gezien als de heerser die achter de schermen aan de touwtjes trok.

Na wekenlange, heftige protesten in januari 2022 kwam een einde aan Nazarbajevs informele heerschappij. De demonstraties waren gericht tegen hoge brandstofprijzen, corruptie en economische ongelijkheid - maar ook tegen de invloed van Nazarbajev. Zelf bleef laatstgenoemde op vrije voeten, maar veel van zijn getrouwen werden gearresteerd. Bij de demonstraties kwamen meer dan tweehonderd mensen om het leven en werden naar schatting zo’n tienduizend personen aangehouden. De samenstelling van het nu ontbonden lagerhuis werd nog gezien als uit de machtsperiode van Nazarbajev.

Kazachstan kent al decennia geen echte oppositiepartijen in het parlement. Hoewel Tokajev de voorwaarden om partijen te registreren versoepeld heeft, wordt verwacht dat het parlement ook na de komende verkiezingen zeer op de hand van de overheid zal blijven.