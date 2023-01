Gaan westerse tanks hét verschil maken in Oekraïne?

Vanaf het begin van de oorlog vraagt Oekraïne om tanks. Lange tijd weigerden de westerse bondgenoten om die te sturen. Maar daar lijkt nu verandering in te komen. Buitenlandredacteur Simone Peek vertelt waarom westerse tanks het verschil kunnen maken in deze cruciale fase van de oorlog.

