Experimenteel hiv-vaccin Janssen werkt niet, onderzoek stopgezet

Een experimenteel hiv-vaccin dat werd gefinancierd door het Nederlandse bedrijf Janssen, werkt niet. Dat meldt het bedrijf zelf donderdag in een verklaring. Het onderzoek naar het vaccin, dat in 2019 begon en waar 3.900 vrijwilligers aan hebben meegewerkt, wordt stopgezet.

Het onderzoek omvatte ongeveer 3.900 mannen, onder wie transgender mannen, tussen de 18 en 60 jaar oud, die seks hebben met andere mannen. Volgens Janssen werden deze groepen onderzocht omdat ze kwetsbaarder zijn voor een hiv-besmetting. Het onderzoek vond plaats in onder meer Argentinië, Brazilië, Italië, Mexico, Peru, Polen, Puerto Rico, Spanje en de Verenigde Staten.

Aan proefpersonen toegediend

Tijdens vier vaccinatiebezoeken gedurende een jaar werd het experimentele vaccin, dat door Janssen was ontwikkeld, aan proefpersonen toegediend. Vervolgens keken de onderzoekers of de proefpersonen besmet raakten met hiv, het virus dat aids kan veroorzaken. Uit de resultaten bleek dat het vaccin geen bescherming bood tegen hiv, omdat het aantal hiv-infecties tussen de groep deelnemers die het vaccin kreeg en de groep die een placebo-vaccin kreeg, gelijkwaardig was. Janssen meldt dat deelnemers die tijdens het onderzoek hiv opliepen, „onmiddellijk werden doorverwezen voor medische zorg en behandeling”.

„We zijn teleurgesteld over dit resultaat en staan solidair met de mensen en gemeenschappen die kwetsbaar zijn voor en getroffen worden door het hiv-virus”, zegt Penny Heaton, een arts die is aangesloten bij Janssen. „We blijven streven naar innovatie op het gebied van hiv”, zegt Heaton in een verklaring. „We hopen dat de data uit het onderzoek inzichten zal bieden voor toekomstige onderzoeken. We zijn onze partners, onderzoekers, medewerkers en deelnemers aan de studie dankbaar.”

