Eerst even een vragenspelletje doen, voor je hoort of de vrouw je moeder is

Honderdduizenden Nederlanders worstelen met hun herkomst, zegt Marlijn Weerdenburg, de nieuwe presentator van DNA onbekend (AvroTros). En zolang de genenpoel troebel is, valt er voor televisiemakers wat te vangen. Ik wil niet cynisch doen, echt niet, maar ik blijf het lastig vinden dat mensen die op het punt staan te horen van wie ze afstammen, eerst nog een vragenspelletje moeten doen. „Stel dat het je vader niet is, hoe voel je je dán?” De envelop met de uitslag van de DNA-test blijft ondertussen dicht. Volgende vraag: „Hoe vind je het dat je vader, je vermoedelijke vader, wél DNA wilde afstaan, maar alleen op voorwaarde dat je geen contact met hem zoekt.”

Pascal die het televisieprogramma om hulp heeft gevraagd, stamelt dat hij dat wel had verwacht. De twee keer dat hij de man sprak die zijn moeder aanwees als verwekker, kreeg hij ook nul op rekest. „Maar aan de andere kant is het wel een beetje treurig.” Tatarata, verrassing. Zijn vermoedelijke vader schreef een brief. Tijd om van de schrik te bekomen, heeft Pascal niet. Ook niet om de brief zelf even te lezen. Of hij hem wil voorlezen. In de brief staan excuses, en een aanbod om „een telefonische ontmoeting in te plannen”. Hoe vindt Pascal dat? „Aardig”. Intussen heeft iedereen tranen in de ogen, alleen hij nog niet. Dan, eindelijk, gaat de envelop met de uitslag van de DNA-test open.

Dit is geen kritiek op Marlijn Weerdenburg, ze lijkt me empathisch en oprecht. Ik begrijp alleen niet zo goed wat deelnemers naar DNA-televisie drijft. Geeft tussenkomst van een televisieprogramma hardnekkige weigeraars nou echt het zetje om toch DNA af te staan? Gaat het om puur praktische zaken? De kosten, de reis, het geregel? In Lisa’s geval moet er in Colombia een test worden afgenomen bij de vrouw van wie ze vermoedt dat het haar biologische moeder is. Ze heeft haar zelf gevonden, via Facebook. Zo leerde ze ook Marina kennen uit Frankrijk, net als zij kort na geboorte geadopteerd uit Colombia. Lisa is er vrij zeker van dat zij haar halfzus is.

Als ze alles zelf al heeft uitgezocht, wat zoekt ze dan bij DNA onbekend, vraagt de presentatrice. Lisa wil het zeker weten. Na een paar keer videobellen was haar moeder om geld gaan vragen, ze stuurde al het nummer van haar bankrekening. Lisa had ook zelf naar Colombia kunnen afreizen, maar voor televisie ging er een Spaanstalige cameraploeg naar haar moeder om DNA af te nemen. De halfzus vliegt naar Nederland voor de uitslag. Nog een rondje ‘wat-als-vragen’. Wat als ze niet je moeder is? Wat als ze het wel is? Wat als jullie geen zussen zijn, zelfs niet half? „Dan ga ik huilen.” Ja, wat had je dan gedacht?

Christenvervolging

Later op de avond waren we weer in Colombia, nu met Jurjen ten Brinke, pastor van de multi-culturele Hoop voor Noord-kerk in Amsterdam-Noord. In vijf afleveringen gaat de pastor op zoek naar onderdrukte gelovige minderheden; Rohingya in Myanmar, jezidi’s en christenen in Irak, christenen in Maleisië. De eerste aflevering valt samen met de presentatie van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors, een organisatie die al dertig jaar onderzoek doet naar vervolgde christenen. Ik heb gekeken naar de top-50, Colombia staat op plek 22.

In delen van Colombia vechten drugskartels, milities en para-militairen om de macht. Waar zij de dienst uitmaken, is het pastors vaak verboden om te prediken. Daar verbaast de Nederlandse pastor zich over. „Het evangelie gaat toch over redding, vrede en verzoening?” Hij bezoekt de weduwe en kinderen van een vermoorde pastor die jongeren probeerde te behoeden voor rekrutering door drugsbendes. Ik wil geen exegeet zijn, echt niet, maar negentig procent van de Colombianen is christen. Was het dan zijn geloof dat de pastor het leven kostte, of zijn verzet?