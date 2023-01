Drukste ochtendspits op snelwegen sinds 2019 door gladheid en stakingen

Op snelwegen staat donderdagochtend door gladheid, sneeuw en stakingen de grootste ochtendspits sinds 2019. Volgens Rijkswaterstaat stond rond 07.50 uur op 690 kilometer file. Het oude record in de ochtend stond op 572 kilometer file en dateert van 13 december 2022. Inclusief N-wegen stond er rond 08.00 uur zo’n achthonderd kilometer file, laat de ANWB weten.

De problemen zijn vooral groot op de A2 bij Eindhoven, waar twee rijstroken dicht zijn vanwege een ongeval met een vrachtwagen. Het KNMI had woensdag al code geel afgekondigd vanwege verwachte gladheid.

De ANWB ziet verder dat auto’s op veel plekken in het zuiden van het land langzaam rijden vanwege winterse buien. In Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is woensdagnacht 1 tot 3 centimeter sneeuw gevallen. De gladheid verdwijnt tegen het eind van de ochtend, maar ‘s avonds kan het opnieuw glad zijn door winters weer.

De drukte op de autowegen heeft naast het slechte weer te maken met stakingen in het regionale openbare vervoer. Die stakingen treffen Arriva, EBS, Keolis, Transdev (Connexxion), Qbuzz en een klein deel van de RET-chauffeurs (buiten de stad Rotterdam). Alleen leden van vakbond FNV staken, waardoor een flink deel van het streekvervoer wel volgens de dienstregeling rijdt. Ook NS-treinen rijden volgens de normale dienstregeling.

