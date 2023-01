Dreigend bankroet investeerder Genesis raakt Nederlandse cryptoplatform Bitvavo

Het blijft rommelen in de cryptowereld: investeerder Genesis Global Capital bereidt zich voor op een faillissement, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het bedrijf zou daar vertrouwelijke gesprekken over voeren met schuldeisers en het moederbedrijf Digital Currency Group (DCG).

Genesis kwam in de betalingsproblemen door het instorten van FTX. Het Amerikaanse cryptoplatform, dat was verweven met veel andere cryptobedrijven, viel dit najaar om. Onder meer klanten van Genesis konden door de val van FTX hun tegoeden niet meer opnemen. Ook het Nederlandse Bitvavo werd erdoor geraakt: het handelsplatform krijgt mogelijk tientallen miljarden aan klanttegoeden niet meer terug.

Bitvavo heeft 280 miljoen euro uitstaan bij Genesis. Dat zal in elk geval 70 procent van het bedrag terugbetalen, zegde het moederbedrijf DCG eerder toe. Over de rest wordt nog onderhandeld. „In de afgelopen dagen zijn de gesprekken over dit restant verder gevorderd”, stelt Bitvavo donderdag in een verklaring. Een faillissement van Genesis zou volgens Bitvavo geen gevolgen hebben voor hun klanten omdat het bedrijf garant staat voor het uitstaande geld; Bitvavo betaalt de resterende 30 procent desnoods zelf terug. „Onze sterke, onafhankelijke financiële positie stelt ons in staat om op deze manier te handelen.”

Wat ook helpt, is dat het faillissement van Genesis vermoedelijk verloopt volgens een zogenoemd Chapter 11-procedure. Dat betekent dat de schuldenaar met de schuldeisers onderhandelt over de voorwaarden voordat het faillissement wordt aangevraagd. Genesis zou dan overeenstemming bereiken over de terugbetalingsregeling met DCG en een ruime meerderheid van de schuldeisers, waardoor het proces ordentelijker en sneller verloopt.

30 procent ontslagen

In gesprekken met meerdere schuldeisers zou moederbedrijf DCG eerder al hebben gewaarschuwd voor een bankroet als het bedrijf niet snel een nieuwe kapitaalinjectie zou krijgen. Genesis ontsloeg begin januari al 30 procent van zijn personeel, in een tweede ontslagronde in slechts zes maanden tijd.

Intussen hebben de Amerikaanse autoriteiten woensdag een grootaandeelhouder en medeoprichter van de in Hongkong geregistreerde cryptobeurs Bitzlato gearresteerd in Miami. Het gaat om de Rus Anatoli Legkodymov, woonachtig in China. Hij wordt verdacht van witwassen en het financieren van illegale praktijken in Rusland. Bitzlato zou 700 miljoen dollar (648 miljoen euro) aan illegale fondsen hebben verwerkt, aldus de openbaar aanklagers, die de arrestatie groots aankondigden.

Sinds de oprichting in 2018 zou Bitzlato 4,58 miljard dollar aan cryptotransacties hebben verwerkt en een aanzienlijk deel daarvan zou illegaal verworven geld zijn. Ook zou het bedrijf zich niet houden aan antiwitwasregels. Klanten konden zich volgens openbaar aanklagers registreren met slechts een e-mailadres.

Legkodymov was een relatieve onbekende in de cryptowereld – net als Bitzlato zelf. „Iemand ooit gehoord van Bitzlato?”, was een van de vele reacties op Twitter van cryptovolgers op het nieuws uit de VS.