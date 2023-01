Depay kiest met transfer van FC Barcelona naar Atlético Madrid voor speeltijd

Memphis Depay gaat overstappen van FC Barcelona naar Atlético Madrid. De aanvaller heeft donderdag zelfs al met zijn nieuwe club meegetraind, meldt Atlético op Instagram. Volgens de Madrilenen heeft Barcelona daarvoor toestemming gegeven, terwijl beide clubs de voorwaarden voor de transfer afronden. Depay had bij Barcelona nog een contract tot het einde van het seizoen. Volgens Spaanse media betaalt Atlético ongeveer 3 miljoen euro voor Depay, die naar verluidt gaat tekenen tot medio 2025.

De 28-jarige Depay maakte in de zomer van 2021 de overstap naar FC Barcelona, waar Ronald Koeman destijds hoofdtrainer was. In zijn eerste seizoen kwam hij in 28 competitiewedstrijden tot 12 doelpunten. Dit seizoen speelde Depay pas twee competitiewedstrijden, onder meer door een spierblessure. Daarnaast leek hij onder coach Xavi Hernández op weinig speeltijd te kunnen rekenen. Op het afgelopen WK kwam Depay vijf keer in actie voor het Nederlands elftal en scoorde hij eenmaal.

Depay is de vierde Nederlandse WK-ganger die deze winter van club wisselt. Daley Blind (32) maakte de transfervrije overstap van Ajax naar Bayern München, Cody Gakpo (23) ging voor tegen de 50 miljoen euro van PSV naar Liverpool en Manchester United huurde Wout Weghorst (30) tot en met het einde van het seizoen van Burnley.