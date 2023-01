Chinezen gaan eindelijk weer op pad voor Nieuwjaar: 2,1 miljard reisbewegingen

Is het verstandig om met Chinees Nieuwjaar naar je familie op het platteland te reizen? Als je in volle treinen en vliegtuigen zit, is de kans extra groot dat je besmet raakt en het coronavirus daarna meeneemt naar je oudere familieleden. Die zijn misschien nog niet ziek geweest. En misschien zijn ze ook helemaal niet ingeënt, want juist veel ouderen hebben nooit een boostershot gehaald. Maar als je niet gaat, dan wordt dat al snel het derde jaar op rij dat je ze helemaal niet ziet. Dus wat is wijsheid?

Professor Guo Jianwen, lid is van het overheidsteam dat zich bezighoudt met de preventie van de pandemie, raadt een bezoek aan nog onbesmette oudere familieleden op het platteland af. „Er zijn allerlei manieren om te laten zien dat je om ze geeft, je hoeft het virus niet per se hun huis binnen te brengen”, zei hij eerder deze maand.

Mevrouw Wang, een lerares in Beijing, zegt dat het nog niet eens zo makkelijk is om te weten of je ouders of grootouders corona hebben gehad. „Op het platteland zijn er bijna geen zelftesten beschikbaar, mensen zien ook niet altijd het nut van zo’n test in”, vertelt ze. „Mensen zieken het liefst zo lang mogelijk gewoon thuis uit, want dat is het goedkoopste.” Haar volledige naam geeft ze liever niet.

Toch gaan veel mensen wel op stap. Er zullen dit jaar naar schatting 2,1 miljard reisbewegingen plaatsvinden rondom Chinees Nieuwjaar, dat op 22 januari valt. Die reisbewegingen vinden plaats tussen 7 januari en 15 februari, zo voorspelde het Chinese ministerie van Transport. Het is een onvoorstelbaar groot aantal, maar voor Chinese begrippen is het toch nog weinig. Het ligt op 70 procent van het aantal reisbewegingen rond Chinees Nieuwjaar in 2019, voordat de pandemie uitbrak. Dat de overheid het niet actiever ontmoedigt, komt ook omdat het goed is voor de economie als veel mensen wel gaan reizen en geld gaan uitgeven.

Eén lange piek

Het Britse onderzoeksbureau Airfinity, dat zich baseert op modellen, ging er eerder vanuit dat China te maken zou krijgen met twee pieken achter elkaar. Maar door de reizen rondom Chinees Nieuwjaar ziet het bureau het bureau nu eerder één lange, hogere piek die de druk op de gezondheidszorg intensiveert.

Lees ook: Volgens de Chinese overheid is het ergste alweer achter de rug

Het bureau heeft zijn voorspelling voor het aantal te verwachten doden in de periode vanaf 1 december mede daarom bijgesteld van 437.000 naar 608.000. Volgens de Chinese overheid zijn er inmiddels zo’n 60.000 doden gevallen, maar dat lijkt een onderschatting. Alleen mensen die stierven in ziekenhuizen zijn meegeteld, en ook die waarschijnlijk niet allemaal.

Nu komt er een golf af op delen van het platteland die eerder buiten schot bleven. Sommige provincies zijn waarschijnlijk al wel over het hoogtepunt heen, maar vele ook nog niet. De medische zorg op het platteland is nog veel slechter voorbereid op een golf aan ziektegevallen dan de steden waren. De voorzieningen, ook vóór corona al gebrekkig, zijn tijdens de pandemie nog verder uitgehold. Alle mensen en middelen werden louter ingezet voor testen en beheersen. Er was geen voorbereiding op een situatie waarin de ziekenhuizen zorg aan grote aantallen coronapatiënten zouden moeten verlenen. De Nationale gezondheidscommissie heeft wel toegezegd dat elke dorpskliniek wordt toegerust met koortswerende medicijnen, met zuurstof en met zuurstofmeters.

Angela Merkel, de voormalige Duitse bondskanselier, deed eind 2020 een emotionele oproep om met Kerst niet zomaar bij je grootouders op bezoek te gaan om te voorkomen dat het ook meteen de laatste Kerst met je grootouders zou worden. „Dat moeten we niet doen”, zei ze toen.

Bekijk ook deze fotoserie over het einde van de coronamaatregelen in China

Een dergelijke oproep deed de Chinese president Xi Jinping niet in zijn nieuwjaarstoespraak op de Chinese staatstelevisie. Wel verdedigde hij het Chinese beleid op het gebied van corona. „We zijn nu in een nieuwe fase beland van onze reactie op Covid-19. Er liggen nog zware uitdagingen in het verschiet, maar het licht van de hoop is vlak voor ons. Doorzetten betekent overwinnen!”, zo hield hij de bevolking voor.

Rond Chinees Nieuwjaar is het burgers niet toegestaan „valse geruchten” te verspreiden die kunnen leiden tot „sombere gevoelens”, zo hebben de autoriteiten meegedeeld. Het moet „misleiding van de bevolking en het veroorzaken van paniek in de maatschappij voorkomen”.

Wat ook niet mag, is „ervaringen van patiënten verzinnen”. Het Chinese internet werd sinds het loslaten van de strenge coronamaatregelen overspoeld met beelden van ouderen in ziekenhuizen die geen adequate behandeling kregen, en van lijkzakken die zich opstapelden in crematoria, maar mensen die dergelijke beelden nu nog verspreiden, kunnen daarvoor vervolgd worden.