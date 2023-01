Alec Baldwin vervolgd voor dood door schuld wegens doodschieten cameravrouw

De Amerikaanse acteur Alec Baldwin en wapenbewaarder Hanna Gutierrez-Reed worden vervolgd voor dood door schuld, nadat de acteur eind 2021 cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot tijdens de opnames van de film Rust. Dat heeft justitie in de Amerikaanse staat New Mexico donderdag bekendgemaakt. Er liggen twee aanklachten van doodslag tegen zowel Baldwin als Gutierrez-Reed: nalatig gebruik van een vuurwapen en dood door schuld. Baldwin en Gutierrez-Reed riskeren een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar en een boete van 5.000 dollar, omgerekend zo’n 4.600 euro.

David Halls, de assistent-regisseur, heeft geschikt in de zaak. Hij kreeg een voorwaardelijke straf en zes maanden proeftijd. „Als een van deze drie mensen - Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed of David Halls - zijn werk had gedaan, zou Halyna Hutchins vandaag nog leven. Zo simpel is het”, zei Andrea Reeb, de aanklager in deze zaak. Volgens haar toont het bewijs een „duidelijk patroon van criminele nalatigheid van de veiligheid op de filmset”. De aanklacht tegen Baldwin en Gutierrez-Reed volgt na een jaar onderzoek door de autoriteiten van Sante Fe.

In oktober 2021 schoot Baldwin cameravrouw Halyna Hutchins (42) dood op de filmset van de nieuwe speelfilm Rust, waarin hij de hoofdrol speelt. De regisseur van de film raakte hierbij gewond maar overleefde het incident. De 64-jarige acteur gebruikte een vuurwapen als rekwisiet op de filmset, waarna hij Hutchins in haar borst schoot. Baldwin zou vlak daarvoor te horen hebben gekregen dat het wapen leeg was en ontkent verantwoordelijkheid voor het ongeluk. Hutchins overleed kort na het schietincident in het ziekenhuis.