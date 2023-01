Adviescollege: bewaar chatberichten van belangrijke politici en ambtenaren centraal

Werknemers in topfuncties van ministeries, provincies en gemeenten moeten werkgerelateerde chatberichten van en naar onder meer ministers, staatssecretarissen en de ambtelijke top voortaan centraal bewaren. Dat heeft het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) donderdag geadviseerd aan minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (CDA). Dat college adviseert regering en parlement gevraagd en ongevraagd over openbaarmaking van overheidsinformatie.

Onderzoekers en journalisten moeten met de regeling belangrijke overheidsinformatie in chatberichten kunnen inzien wanneer zij daar een beroep op doen, afgezien van de uitzonderingen bij wet. Directe aanleiding voor het advies is het Kamerdebat over de sms-berichten die premier Mark Rutte (VVD) jarenlang dagelijks wiste.

Overheidsorganisaties moeten ervoor zorgen dat werknemers met topfuncties de chatberichten zoveel mogelijk opslaan in een centraal systeem. Zij moeten daarvoor hun werkgerelateerde chatberichten scheiden van privéberichten, bijvoorbeeld door een werk- en privételefoon te hebben of verschillende chatdiensten te gebruiken. Het Adviescollege raadt de werknemers aan om berichten van bewindslieden voor altijd te bewaren en die van de ambtelijke top – de secretaris-generaal, plaatsvervangend secretaris-generaal en de directeuren-generaal – vijf tot tien jaar.

Uiterlijk volgend jaar

Het Adviescollege roept het kabinet op om de regel uiterlijk in 2024 in te voeren. Minister Bruins Slot en staatssecretaris Gunay Uslu (Archiefbeleid, D66) moeten erop toezien dat dit gebeurt. Het kabinet is niet verplicht de regel in te voeren.

De Volkskrant onthulde vorig jaar mei dat premier Rutte jarenlang zijn sms-berichten verwijderde. Dit deed hij naar eigen zeggen omdat zijn oude Nokia-telefoon anders vol zou raken. Rutte overtrad met het wissen van sms’jes volgens de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed de Archiefwet. Weliswaar hield de premier zich aan de zogenoemde ‘rijksbrede instructie’ voor het bewaren van chatberichten, maar hij had al zijn berichten moeten doorsturen naar zijn ambtenaren. Zij maakten vervolgens een „te strenge selectie”, aldus de inspectie.