24-jarige man verdacht van afpersen meer dan 100 minderjarige meisjes

Een 24-jarige man uit de Noord-Brabantse stad Etten-Leur wordt verdacht van afpersing van meer dan honderd minderjarige meisjes uit heel Nederland. Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag bekendgemaakt in de rechtbank in Breda, zo meldt persbureau ANP. Volgens de officier van justitie gaat het om het grootste onderzoek naar onlinemisbruik van minderjarigen ooit in Nederland.

Het onderzoek begon nadat een meisje uit Noord-Holland aangifte deed, omdat zij op 15-jarige leeftijd werd afgeperst. De verdachte, Gianni W., werd op 11 oktober aangehouden en zit sindsdien vast. Op zijn computer trof de politie 150 mappen met verschillende meisjesnamen aan. Volgens de officier van justitie bevatte sommige mappen duizenden afbeeldingen van een slachtoffer. Het merendeel van de slachtoffers, die door het hele land wonen, is minderjarig. Acht meisjes hebben inmiddels aangifte gedaan tegen de man, de politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat dit aantal nog flink zal oplopen.

W. benaderde de slachtoffers onder een valse naam, zoals Bryan.snapx en Bryansnelgeld, op sociale media. Volgens de officier van justitie gaat het om sextortion. Dat is afpersing met een seksueel getinte foto of video van een slachtoffer, door bijvoorbeeld te dreigen deze beelden online te zetten of door te sturen. Hiermee wordt het slachtoffer gedwongen om nog meer seksueel getinte beelden te sturen. Sextortion is strafbaar op basis van afdreiging, een vorm van afpersing zonder gebruik te maken van geweld. Daar kan een maximale gevangenisstraf van vier jaar of een geldboete voor worden opgelegd.

Vrouwen of meisjes die zich herkennen in de werkwijze en nepnamen van de verdachte, worden door het OM geadviseerd contact op te nemen met de politie in hun regio.