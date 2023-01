Waarom we wolken nog steeds niet begrijpen

Gezichten, zeepaardjes of een konijn: Wie naar boven kijkt hoeft zich nooit te vervelen. In schapenwolken en stapelwolken is altijd wel een fantasiewereld te zien. Wolken zijn ouder dan de mensheid en vanzelfsprekend onderdeel van ieders leven en tegelijkertijd nog altijd onbegrepen. Wat weten we wel en niet over wolken? En waarom is het zo belangrijk om te weten hoe ze zich gedragen?

Presentatie: Gemma Venhuizen

Gasten: Laura Wismans en Marcel aan de Brugh

Redactie en montage: Elze van Driel

