Veel kritiek op afbouw subsidie op zonnepanelen

Het voornemen van het kabinet om de subsidie voor zonnepanelen af te bouwen krijgt onverwacht veel kritiek uit de Tweede Kamer. Met name PvdA, SP en GroenLinks toonden zich dinsdagavond bijzonder kritisch over het mogelijke einde van de zogeheten salderingsregeling.

De drie partijen maken zich onder meer zorgen voor huurders van corporatiewoningen. Volgens veel woningcorporaties is investeren in zonnepanelen voor hen niet meer rendabel als de huidige regeling wordt afgebouwd. Daardoor lopen de bewoners volgens Joris Thijssen de kans mis om met zonnepanelen energiearmoede te bestrijden. „Eerst moet er een plan komen voor die huishoudens die dit het hardst nodig hebben. Op dit moment kunnen we niet met die voorstel instemmen.”

Renske Leijten (SP) betoogde, zoals meer oppositieleden deden, dat de overheid zich onbetrouwbaar toont door de regeling af te schaffen, op het moment dat zoveel mensen geld in panelen hebben gestoken.

De kritische houding van de oppositiepartijen kan er later toe leiden dat het wetsvoorstel in de Eerste Kamer strandt. Daar heeft de coalitie geen meerderheid. Mede dankzij de lucratieve salderingsregeling hebben ruim 2 miljoen huishoudens zonnepanelen op hun dak liggen. De stroom van die panelen mag nu nog worden geruild (gesaldeerd) met stroom die later wordt afgenomen. Na een geleidelijke afbouw van die regeling kan dat na 2031 niet meer.

Volgens het kabinet zorgt de salderingsregeling voor oversubsidiëring, zeker omdat zonnepanelen goedkoper zijn geworden en zichzelf binnen zes jaar terugverdienen. Daarnaast betalen alle huishoudens mee aan de hoge kosten die energiebedrijven moeten maken om de saldering mogelijk te maken. Dat zijn dus ook de mensen die geen zonnepanelen hebben. „Dat gaat nu al om 200 tot 300 euro per gezin”, rekende Silvio Erkens (VVD) voor.

De coalitiepartijen benadrukten dat zonnepanelen wel aantrekkelijk moeten blijven. Erkens wil daarom garanties hebben dat mensen in ruil voor hun zonnestroom zeker 80 procent van het (kale) stroomtarief krijgen. De coalitiepartijen willen verder dat de minister de komende jaren zeker twee keer met een analyse komt om te zien of zonnepanelen met de nieuwe regeling voldoende lonend blijven. Dinsdagavond kwamen alleen de Kamerleden aan het woord. Minister Jetten krijgt op een later moment de gelegenheid om te reageren.

