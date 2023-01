Titelverdediger Nadal in tweede ronde uitgeschakeld op Australian Open

Tennisser Rafael Nadal is woensdag verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open in Melbourne. De Amerikaan Mackenzie McDonald versloeg de Spaanse titelverdediger in drie sets met 6-4, 6-4, 7-5. Nadal leek te kampen met een heupblessure en vroeg onder meer een medische time-out aan, maar het is nog onduidelijk waar de 35-jarige tennisser precies last van had.

Halverwege de tweede set hinkte Nadal weg na een punt en knielde hij even neer op de baan, om later zijn trainer bij hem te roepen en een medische behandeling aan te vragen. Hij keerde terug om de wedstrijd voort te zetten, maar bleef zichtbaar last houden van zijn klachten.

De als eerste geplaatste Nadal won de Australian Open vorig jaar voor de tweede keer in zijn carrière. Hij is met 22 zeges in grandslamtoernooien de recordhouder. Voor McDonald gaat het toernooi in de derde ronde verder met een partij tegen de winnaar van het duel tussen de Japanner Yoshihito Nishioka en de Tsjech Daribor Svrcina.