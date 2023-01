Is het woord ‘veldwerk’ racistisch? Als het aan de Amerikaanse Suzanne Dworak-Peck School of Social Work ligt wel. De onderwijsinstelling, onderdeel van de University of Southern California (USC), stuurde vorige week aan alle medewerkers een brief waarin werd aangekondigd dat bij praktische opdrachten niet langer mag worden gesproken over ‘het veld ingaan’ of ‘veldwerk doen’. De term veld zou geassocieerd kunnen worden met onderdrukking, plantagearbeid en slavernij. Dat botst met de inclusieve waarden van de school, en dus wordt voortaan het meer neutrale begrip practicum gehanteerd.

Tijdens mijn studie aardwetenschappen was ‘veldwerk’ veelgebruikt jargon. Of we nu in de Pyreneeën waren of op een Noorse gletsjer, alle buitenruimte was ‘het veld’. En nu blijkt het woord dus in potentie racistisch.

Overtrokken, vinden veel mensen – ikzelf ook. USC-studentenkrant de Daily Trojan bericht dat het verbod voor „verwarring” zorgt onder studenten. Veldwerkvoorstanders verwijzen naar de etymologie van het woord: volgens de Merriam-Webster Dictionary werd het in 1686 voor het eerst gebruikt voor „een tijdelijke fortificatie, door het leger opgeworpen in het veld”. De Canadese ecoloog Jeremy Fox verwijst in zijn blog naar achttiende-eeuwse natuuronderzoekers als Georges Cuvier en Alexander von Humboldt, die met ‘veldwerk’ aan landbouwarbeid refereerden.

De oorsprong van de term ligt dus niet in de slavernij, al is dat nog geen excuus. Iets wat niet racistisch bedoeld is, kan immers wel zo worden ervaren. Zeevogels van de soort Sula leucogaster worden in het Engels brown boobies genoemd. Bruine genten, zeggen Nederlandse vogelaars, maar ook slang voor ‘bruine borsten’. Of neem de elektronica: als één chip de controle heeft over andere chips wordt gesproken van een master/slave-model. Aanvankelijk werd wrevel daarover afgedaan als overgevoeligheid, inmiddels verschuift de opinie. Uit computertaal Python is het woord verwijderd; Google adviseert softwareontwikkelaars om het te vermijden. Op diverse conferenties is de term verboden.

Of ook over het woord ‘veldwerk’ klachten zijn binnengekomen wordt nergens in de bewuste brief vermeld. Eerder lijkt de vrees te bestaan dat het zo zou kúnnen zijn. Maar zo kun je in theorie allerlei neutrale termen wel beladen maken.

Overleg met het USC-universiteitsbestuur over het versturen van de brief is er vooraf niet geweest. Interim-rector Elizabeth Graddy zegt in de Daily Trojan dat de universiteit geen lijst bijhoudt van woorden die verboden zijn. „We zullen woorden blijven gebruiken die ons werk en ons onderzoek duidelijk omschrijven, en daar hoort ‘veld’ ook bij.”

Uiteindelijk lijkt het initiatief vooral symboolpolitiek, waarbij vrij willekeurig is bepaald welk woord in de ban moet. Enigszins hypocriet is het immers wel dat je aan de school nog gewoon kunt afstuderen als Master of Social Work.

