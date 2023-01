Pornoster Ron Jeremy niet vervolgd voor seksueel misbruik vanwege gezondheidsredenen

De Amerikaanse pornoacteur Ron Jeremy wordt niet vervolgd voor verkrachting en seksueel misbruik. Dat melden internationale persbureaus. Een rechter in Los Angeles oordeelde dinsdag dat de 69-jarige Jeremy, die geboren werd als Ronald Hyatt, mentaal niet in staat is om terecht te staan. Volgens medische rapporten kampt Jeremy met dementie en is zijn neurocognitieve achteruitgang niet meer te stoppen.

Jeremy werd in juni 2020 door vier vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Nadien meldden zich nog zeventien andere vrouwen met soortgelijke ervaringen. In totaal draaide de zaak om 34 gevallen van seksueel misbruik, waaronder 12 gevallen van verkrachting. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 2004 en januari 2020, waarbij het jongste mogelijke slachtoffer 15 jaar oud was. Jeremy heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Sinds de jaren zeventig maakte Jeremy zijn opwachting in meer dan 2.200 pornofilms, waarmee hij een plaats in het Guinness Book of World Records behaalde. Hij werd na de beschuldigingen in 2020 gearresteerd en zit sindsdien vast. Tijdens een zitting wordt volgende maand bepaald of Jeremy in een psychiatrische instelling zal worden geplaatst.

Jeremy was dinsdag niet aanwezig in de rechtszaal. Zijn advocaat Stuart Goldfarb noemde het na afloop tegen The Washington Post „spijtig” dat de vervolging moet stoppen vanwege Jeremy’s mentale gezondheid, omdat de acteur de kans zou hebben gehad om zijn naam te zuiveren. „Ik ben ervan overtuigd dat hij onschuldig zou zijn bevonden”, aldus Goldfarb.