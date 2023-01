Ondanks staakt-het-vuren gaat geweld in Oost-Congo door

Sinds het uitbreken van een conflict in Oost-Congo zijn zo'n 450.000 mensen op de vlucht voor geweld van rebellengroep M23 en botsingen van die groep met het leger. M23 nam eind 2021 weer de wapens op, na bijna tien jaar ballingschap in Rwanda en Oeganda. Gesteund en gedeeltelijk uitgerust door het Rwandese leger, veroverden de strijders grote delen van Oost-Congo. Hoewel de rebellen vorige week een staakt-het-vuren en terugtrekking van de troepen hadden beloofd, blijven zij de confrontatie aangaan met het Congolese leger en andere gewapende groepen. Volgens M23 is het de regering die zich niet aan het staakt-het-vuren houdt. Maatschappelijke organisaties riepen woensdag op tot demonstraties in de stad Goma tegen de vertraagde terugtrekking.