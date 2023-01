Omgekomen Oekraïense minister Monastyrsky kwam op voor hulpdiensten tijdens de oorlog

„Toen we elkaar in oktober spraken, werd ik getroffen door zijn vastberadenheid, optimisme en patriottisme”, schrijft de Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman op Twitter. Ze verwijst naar haar Oekraïense ambtgenoot Denys Monastyrsky (42) die woensdagochtend omkwam toen een helikopter waarin hij vloog, neerstortte bij een kinderopvang in Brovary, vlakbij de hoofdstad Kiev.

Ook zijn onderminister en een staatssecretaris bij het ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen om het leven bij de crash, die volgens de autoriteiten ten minste vijftien personen het leven heeft gekost. Onder de slachtoffers waren zeker drie kinderen. President Volodymyr Zelensky spreekt van een „vreselijke tragedie” en riep woensdag op tot een onderzoek.

Monastyrsky werd in juli 2021 minister van Binnenlandse Zaken in Oekraïne, zeven maanden voordat Rusland het land binnenviel. In de reacties op zijn dood werd vooral zijn patriottisme geprezen. Ook Zelensky noemt Monastyrsky en zijn collega’s Jevheni Jenin en Joeri Loebkovitsj „echte patriotten van Oekraïne”.

Onder vuur genomen

Monastyrsky was relatief onbekend in het buitenland, hoewel hij vijf dagen voor de Russische invasie roem vergaarde toen op internet een filmpje viraal ging waarin hij met enkele buitenlandse journalisten onder vuur werd genomen bij een bezoek aan het oosten van Oekraïne. Toch had hij, als minister van Binnenlandse Zaken, een belangrijke rol als verantwoordelijke voor de politie en veiligheid. Monastyrsky vroeg aandacht voor het zware werk van de Oekraïense hulpdiensten tijdens de oorlog .

Monastyrsky werd geboren in de westelijke stad Chmelnytsky waar hij tevens rechten studeerde. In 2007 begon hij zijn carrière als advocaat om vervolgens in 2014 de Oekraïense politiek in te gaan. Daar werd Monastyrsky juridisch expert in het team van Zelensky.

In 2019 werd hij gekozen in het parlement waar hij de parlementaire commissie voor wetshandhavingszaken leidde. Volgens een analyse van Chesno, een ngo met expertise op het gebied van Oekraïense politiek, was Monastyrsky een van de volksvertegenwoordigers die de meeste moties indiende.

Zijn benoeming als minister van Binnenlandse Zaken kwam na het plotselinge aftreden van zijn voorganger, Arsen Avakov – een politiek zwaargewicht, hij had de functie onder vier verschillende regeringen bekleed. Het hoofd van de nationale politie van Oekraïne, Ihor Klymenko, is woensdag door premier Denys Shmyhal benoemd tot waarnemend minister.