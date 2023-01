Een co-assistent mag onder mijn toeziend oog een bevalling bijwonen, voor hem is het de eerste keer. Hij is erg nerveus. Alle opdrachten voert hij nauwgezet uit. Tijdens het persen vraag ik hem of hij een koude washand wil pakken om dit op het (knalrode) hoofd van de barende vrouw te leggen. Dit doet hij vol overgave. Het lapje is wel erg nat dus ik vraag hem om het even uit te wringen. Dan gebeurt het: recht boven het hoofd van de barende vrouw knijpt de uiterst geconcentreerde co-assistent het washandje uit.

