Museumkaarthouders vinden hun weg terug naar het museum

Het museumbezoek trekt voorzichtig aan, blijkt woensdag uit de officiële cijfers van de Museumvereniging over de Museumkaart. Vorig jaar, toen in januari de musea nog een aantal weken dicht waren, bezochten 7,13 miljoen kaarthouders een museum – ongeveer 1,4 miljoen mensen hebben een Museumkaart.

Dat is bijna 78 procent van het aantal museumkaart-bezoekers in 2019, het laatste ‘normale’ jaar. Het is ook een enorme stijging ten opzichte van 2021, toen de musea lang dicht waren; 83 procent meer.

Buitenlands bezoek

Het totaal aantal museumbezoeken in 2022 (kaarthouders en kaartjeskopers) lag tussen de 21 en 23,8 miljoen, schat de Museumvereniging, waar het grote merendeel van de musea (471) bij zijn aangesloten. De vereniging komt tot die schatting door te kijken welk aandeel de museumkaarthouders in het totale museumbezoek hebben. In 2019 had 29 procent van de bezoekers een museumkaart. In de coronajaren was dat aandeel hoger omdat het buitenlandse bezoek wegbleef; 37 procent in 2020 en 34 procent in 2021. Voor de schatting over 2022 is de Museumvereniging ervan uitgegaan dat kaarthouders tussen de 30 en 35 procent van het totaal aantal bezoekers uitmaakten.

De definitieve bezoekcijfers worden eind van het jaar bekend gemaakt door het CBS. In 2021 was het totaal aantal bezoekers ongeveer 12,3 miljoen.

Er waren musea die vorig jaar meer bezoekers trokken dan in 2019, zoals het Drents Museum en Singer Laren. Dat bewijst volgens Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging en stichting Museumkaart, dat het voor musea loont om te investeren in spraakmakende tentoonstellingen. „Tegelijkertijd zien we dat er ook instellingen zijn die er heel hard aan trekken, maar waarbij de reserves op zijn en die nauwelijks kans zien om nieuw aanbod te ontwikkelen. Nu musea bovendien worden geconfronteerd met stijgende lasten, blijft het van groot belang dat overheden en fondsen achter deze instellingen blijven staan”, zegt Carasso in een reactie.

Lees ook: Bezoekcijfers voor musea trekken maar langzaam aan