Just Eat Takeaway boekt winst, maar bestellingen lopen terug

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway boekte in de tweede jaarhelft van 2022 een winst van 150 miljoen euro. Dat blijkt uit kwartaalcijfers die het bedrijf woensdag publiceerde. In de eerste zes maanden was dat resultaat nog negatief. Wel liep het aantal bestellingen van het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl in het laatste kwartaal van afgelopen jaar flink terug.

De winst komt voornamelijk doordat het bedrijf zich nadrukkelijker richt op de winstgevendheid van zijn producten. Waar onlinebedrijven zoals Just Eat Takeaway voorheen vooral bezig waren marktaandeel te veroveren, ziet het Nederlands-Britse bedrijf nu ruimte om zijn winstmarges te verhogen.

De maaltijdbezorger verwerkte in het slotkwartaal van afgelopen jaar minder bestellingen dan een jaar eerder. Op wereldschaal werd afgelopen drie maanden 12 procent minder maaltijden besteld via sites van Just Eat Takeaway. In totaal ging het om net geen 240 miljoen bestellingen, vergeleken met bijna 274 miljoen de laatste drie maanden van 2021. Tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie steeg de onlinevraag naar bezorgmaaltijden nog hard door lockdowns. Nu restaurants weer open zijn, neemt de interesse voor online bestellingen af.

