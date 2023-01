Journalist Arjan Paans op 53-jarige leeftijd overleden

Journalist Arjan Paans is dinsdag op 53-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Paans was ruim twee decennia actief in de Nederlandse journalistiek en klom op van verslaggever en correspondent naar het management binnen verschillende redacties. Hij laat een vrouw en een twaalfjarige zoon achter. Collega’s die met hem werkten roemen zijn nieuwsgevoel, zijn doorzettingsvermogen en zijn vermogen om jongere collega’s te motiveren.

Paans werkte mee aan het Rotterdamkatern van NRC en was ook daarna aan de slag als eindredacteur, tot hij begin vorig jaar hoofdredacteur bij studentenblad Folia werd. Hij bekleedde lange tijd verschillende functies binnen de Nederlandse journalistiek: van onder meer correspondent in Berlijn, hoofdredacteur van het AD Utrechts Nieuwsblad en adjunct-hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad tot hoofdredacteur van de Noord-Hollandse dagbladen. Daarnaast was hij hoofdredacteur van het gratis dagblad Metro. In mei 2018 werd hij hoofdredacteur van Innovations Origins, een digitaal journalistiek platform met nieuws en achtergronden over technologie en duurzame innovatie.

Paans kwam uit een journalistiek nest. Zijn vader, Boudewijn Paans, was hoofdredacteur van de VPRO-gids, zijn moeder Anna was actief voor de Gooi- en Eemlander en de Amersfoortse Courant. Volgens het AD hielp zijn moeder hem aan aan een stageplek en zou sindsdien „de kick van de journalistiek” hem nooit meer hebben losgelaten.