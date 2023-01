Schiphol is klaar voor de meivakantie

Vliegen vanaf Schiphol zal in de meivakantie weer „comfortabel reizen" zijn. Dat beloofde Ruud Sondag, interim-directeur van de luchthaven, woensdag tijdens een gesprek met de pers.

Sondag denkt dat Schiphol de personeelsproblemen bij de beveiliging en de bagage-afhandeling voldoende onder controle heeft. Die leidden in de meivakantie vorig jaar tot een grote chaos die de luchthaven het hele jaar vervolgens niet meer te boven is gekomen.

De luchthaven schrapt vanaf 26 maart het maximum aantal reizigers dat lokaal mag vertrekken vanaf Schiphol. Nu geldt nog een reizigersplafond van 50.000 passagiers per dag. In de meivakantie denkt Schiphol grofweg 70.000 passagiers te kunnen verwerken.

Wel houdt de directie van de luchthaven nog rekening met een aantal „piekochtenden" op hele drukke dagen. Dat zijn er vijf tot tien, aldus Sondag, waarop Schiphol 79.000 reizigers per dag wil verwerken. Die pieken wil het vliegveld samen aanpakken met de luchtvaartmaatschappijen.

KLM en de andere maatschappijen wordt geacht te schuiven met vertrektijden of op een andere manier vrijwillig de drukte op de luchthaven aan te pakken. Volgens de Schiphol-directie hebben de luchtvaartmaatschappijen met een basis in Amsterdam, waaronder KLM, Transavia, easyJet, TUI en Corendon, zich gecommitteerd aan dit plan. Sondag sprak dinsdag met de maatschappijen.

Nieuwe medewerkers

De beveiligingsbedrijven op Schiphol hebben de afgelopen maanden honderden nieuwe medewerkers aangetrokken, aldus Sondag tijdens het persgesprek woensdagmiddag. Er zijn nu nog driehonderd tot vierhonderd vacatures. Ook voor de bagagekelders zoeken de grondafhandelingsbedrijven nog een vergelijkbaar aantal medewerkers.

Desondanks denkt Sondag dat met name de beveiliging door slimmer te werken meer checks van bagage en passagiers kan uitvoeren. De flessenhals is de ct-scanner. Als medewerkers die de scans beoordelen op rustiger moment scans van andere rijen (lanes) kunnen behandelen, kunnen passagiers sneller doorstromen. Volgens Sondag heeft de luchthaven dat in de praktijk getest.

Sondag benadrukte woensdag opnieuw dat Schiphol een betere „huisbaas” van de luchthaven moet zijn dan vroeger. Lang koesterde het vliegveld de concurrentie tussen onder meer beveiligingsfirma’s, grondafhandelingsbedrijven en schoonmaakbedrijven. De aanbesteding van de dienstverlening zorgde immers voor lage tarieven.

Spelregels

Langzamerhand is nu bij de leiding van Schiphol en bij het verantwoordelijk ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het besef ingedaald dat de concurrentie ten koste gaat van de dienstverlening en van de medewerkers. Over de concurrentie stelde Sondag woensdag „dat we daarin misschien iets te ver zijn gegaan”.

Schiphol hanteert sinds 1 januari spelregels (license to operate) op het gebied van veilig en gezond werken die dienstverlenende bedrijven op de luchthaven moeten volgen. Op termijn moet het aantal afhandelingsbedrijven op Schiphol terug van zes naar twee of drie. Daartoe wacht Schiphol op maatregelen van het ministerie.

Brancheorganisatie BARIN, die de internationale luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Schiphol vertegenwoordigt, is „zeer tevreden” over het schrappen van de restricties. „Schiphol heeft hard gewerkt en veel geïnvesteerd in het verbeteren van de productiviteit en het aantal medewerkers”, stelt Marnix Frccuitema van BARIN. „Geen beperkingen is goed voor de reiziger en de luchtvaartmaatschappijen.”

Het schrappen van het reizigersplatfond staat overigens los van de beperkingen die minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) wil opleggen aan Schiphol. Harbers wil dat de luchthaven vanaf november 2024 maximaal 440.000 vliegbewegingen (starts en landingen) verwerkt. Nu hanteert Schiphol nog een maximum nog 500.000. Zo wil Harbers de geluidsoverlast voor omwonenden terugdringen.