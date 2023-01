Huishoudens met blokverwarming krijgen maximaal 1.600 euro compensatie voor hoge energieprijzen

Huishoudens die gebruikmaken van blokverwarming en -elektriciteit, ontvangen het aankomende jaar maximaal 1.600 euro compensatie voor de hoge energieprijzen. Die voorlopige indicatie heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat woensdag gedeeld. Het gaat in totaal om 700.000 huishoudens zonder individuele energie-aansluiting; mensen in flatgebouwen of in studentenwoningen. Zij vallen buiten het bereik van het prijsplafond, wat de Tweede Kamer deed aandringen op een oplossing.

Het bedrag dat bewoners met blokverwarming uiteindelijk ontvangen, is afhankelijk van de woonsituatie — en dus niet van het energieverbruik. De vergoeding van 1.600 euro geldt voor bewoners van zelfstandige wooneenheden, zoals appartementen, met een blokaansluiting voor zowel stroom als gas. Het maximale bedrag voor studentenkamers is circa 670 euro. Mensen die alleen gas of alleen elektriciteit afnemen via een gedeelde aansluiting, krijgen een deel van het bedrag.

De woensdag genoemde bedragen zijn nog niet definitief, maar betreffen een indicatie. Daar hadden woningcorporaties om gevraagd, omdat ze anders de hoogte voor energievoorschotten voor huurders lastig kunnen inschatten. Afhankelijk van de prijsontwikkelingen op de energiemarkt, kan de definitieve compensatie voor huishoudens met een gedeelde energie-aansluiting hoger of lager uitvallen. Het kabinet verwacht de steunregeling medio februari te hebben afgerond.