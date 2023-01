Hein van der Loo voorgedragen als nieuwe burgemeester Almere

Hein van der Loo is dinsdagavond door de gemeenteraad van Almere voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij is de opvolger van Franc Weerwind, die een jaar geleden aantrad als minister van Rechtsbescherming in het kabinet-Rutte IV. De 51-jarige Van der Loo is nu nog burgemeester van Zwijndrecht en niet verbonden aan een politieke partij.

Van der Loo treedt per 1 maart aan als burgemeester van Almere, met 222.000 inwoners de achtste gemeente van Nederland. Tot die tijd blijft oud-minister Ank Bijleveld (CDA) aan als waarnemend burgemeester.

Eind 2021 zegde Van der Loo zijn lidmaatschap bij het CDA op, waar hij enkele jaren lid was. Dit omdat het ambt van burgemeester in zijn ogen het beste kon worden vervuld als hij politiek onafhankelijk en dus partijloos zou zijn. Voordat Van der Loo de politiek in ging, was hij ruim twintig jaar in meerdere bestuursfuncties werkzaam voor onder andere de Rabobank en ABN Amro. Later werd hij zelfstandig adviseur.