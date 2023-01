Griekspoor verslaat Van de Zandschulp in Nederlands onderonsje op Australian Open

De Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor is in de tweede ronde van de Australian Open te sterk gebleken voor zijn landgenoot Botic van de Zandschulp. De geboren Haarlemmer rekende in drie sets (6-4, 6-4 en 6-4) af met zijn tegenstander, die vorige maand nog de betere was in de finale van het Nederlands kampioenschap. Vanwege hevige regenval werd de partij uren uitgesteld, waarna de Nederlanders pas even voor 22.00 uur lokale tijd de baan betraden.

Griekspoor brak Van de Zandschulp in de vijfde game van de eerste set en behield vervolgens zijn servicebeurten, waardoor hij op 1-0 voor kwam in sets. In de tweede set benutte de 26-jarige Griekspoor meteen een breakpoint. Nadat het spel wegens een regenbui korte tijd stil had gelegen, voltrok zich vervolgens hetzelfde scenario als in de eerste set. Van de Zandschulp slaagde er in de derde set nog wel in om een servicebeurt van Griekspoor te winnen, maar moest zich na twee breaks van zijn tegenstander gewonnen geven.

In de derde ronde van de Australian Open wacht Griekspoor een tegenstander van formaat. De als nummer drie geplaatste Griek Stéfanos Tsitsipás versloeg de Australiër Rinky Hijikata met overmacht (6-3, 6-0 en 6-2). Vorig jaar bereikte Tsitsipás nog de halve finale, waarin de Rus Daniil Medvedev te sterk was.

Eerste ATP-zege

Op papier was Van de Zandschulp met zijn 34ste plek op de wereldranglijst de favoriet voor de ontmoeting. Griekspoor liet de laatste weken echter zien over een uitstekende vorm te beschikken door in het Indiase Pune zijn eerste ATP-toernooi te winnen. Dankzij die zege klom hij naar de 63ste plaats op de wereldranglijst.

Het was 22 jaar geleden dat twee Nederlandse mannen tegenover elkaar stonden op een grandslamtoernooi. In 2001 versloeg Jan Siemerink in een vijfsetter Sjeng Schalken, eveneens op de Australian Open.

Titelverdediger Rafael Nadal werd eerder op de dag verrassend uitgeschakeld door de Amerikaan Mackenzie McDonald. Halverwege de tweede set liep de als eerste geplaatste Spanjaard een blessure op aan zijn heup, waarop hij om medische behandeling vroeg. Nadal speelde de wedstrijd wel uit, maar verloor in drie sets: 6-4, 6-4 en 7-5.