Gerja rook brood

Jurist Gerja Koopman (65, rechts) speelde voorjaar 1966 samen met zus Anita (60, verkoopster bakkerswinkel) in de flatgalerij voor het ouderlijke huis aan de Nijkampenweg 112 in Emmen.

„We waren de eerste bewoners. Papa was bedrijfsleider bij Embro; de plaatselijke brood- en banketfabriek. Onze moeder was huisvrouw. Voor haar trouwen werkte ze als stenotypiste. Ze heeft mijn eindscriptie nog uitgetypt. We hadden het goed thuis. Het duurde even voordat we televisie kregen. Ik keek aanvankelijk bij onze buren, de familie Omvlee.

Zij hadden beneden in de flat een zelfbedieningswinkel: de eerste in Emmen. Papa werkte veel. Op zijn vrije zondag ging hij ’s avonds nog kijken in de fabriek. Anita en ik gingen vaak mee: de broodgeur, heerlijk. Net als de mokkataart die hij meenam. Er zat extra mokka in; zo lekker! De buurt was kinderrijk; veel grote gezinnen.

Anita en ik waren met zijn tweetjes. We hadden onze eigen speelkameraden. Wij verschilden van karakter. Anita was bijdehanter, pittiger, vond ik. Ik was verlegener, meer gereserveerd. Ze was jonger en toch was ze mij telkens te snel af. Zij kon zich dan weer mateloos aan mij ergeren. Wiebelen met mijn been maakte haar helemaal gek. Thuis in Emmen botsten we wel eens.

Dat veranderde nadat ik in Groningen ging studeren. Alleen op kamers op mijn achttiende, vond ik best lastig. Anita was toen al losser, vrijer. Doordat ik in Groningen mijn eigen wereld ontdekte, kregen wij een betere verstandhouding. We hielden altijd al van elkaar, maar zaten elkaar een beetje in de weg. Inmiddels hebben we juist veel lol. Dat we anders in elkaar zitten is nu een bron van plezier, niet langer van irritatie. Een bindende factor blijft de bakkersgeur. Anita ruikt dit als verkoopster vaker. De geur van versgebakken brood stemt ons hoopvol. Het brengt ons voor even terug naar een onbezorgde jeugd.”

Zelf in Opnieuw? Mail naar: Mail naar: opnieuweenfoto@ gmail.com . Nuis en Van den Boogaard nemen contact op als uw foto ‘opnieuw’ wordt gemaakt.