Filippijnse Nobelprijswinnaar Maria Ressa vrijgesproken van belastingontduiking

De Filippijnse journaliste en Nobelprijswinnares Maria Ressa is woensdag in Manila door het Hof van Beroep vrijgesproken van belastingontduiking. De journaliste werd ervan beschuldigd valse informatie te hebben verstrekt in een belastingaangifte na een obligatieverkoop aan buitenlandse investeerders in 2015. Ook de nieuwssite Rappler, die ze mee oprichtte, werd vrijgesproken. „Vandaag zegevieren de feiten. De waarheid zegeviert”, aldus Ressa volgens meerdere persbureaus kort na de uitspraak.

De beschuldigingen zouden politiek gemotiveerd zijn. Ressa is een van de meest uitgesproken critici van de voormalige Filippijnse president Rodrigo Duterte, die tussen 2016 en 2022 aan de macht was. In verschillende publicaties was ze kritisch over onder andere zijn gewelddadige methoden in de war on drugs die duizenden dodelijke slachtoffers heeft geëist. Voor haar aandeel in het publieke debat en uitgesproken journalistieke werk won Ressa in 2021 de Nobelprijs voor de Vrede. Naast de aanklacht voor belastingontduiking, hangt haar nog een gevangenisstraf van zeven jaar boven het hoofd voor cyberlaster.

Volgens een afdelingsdirecteur van Amnesty International Filippijnen zou cyberlaster nog steeds door Filippijnse autoriteiten misbruikt worden om journalisten te intimideren en mensenrechtenverdedigers lastig te vallen. De bepaling vormt een bedreiging voor het recht op vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, zo luidt een uitgestuurd persbericht. „Het leidt verder tot straffeloosheid in de regering.”

Klimaat van angst en geweld

Al sinds de oprichting van het online onderzoeksplatform Rappler in 2012 staan Ressa en haar collega’s onder voortdurende druk van het regime. Het verhaal van Ressa en Rappler is een illustratie van het structurele verval van de democratie in de Filippijnen. Of zoals ze het zelf in een interview met NRC omschrijft: „Filippijnen leven onder een dictatoriaal regime leven, vermomd als democratie of rechtsstaat. Het lijkt nog op een democratie, maar eigenlijk heerst een klimaat van angst en geweld.”

