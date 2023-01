Export Nederlandse muziek op weg terug na coronapandemie, nog niet op oude niveau

De exportwaarde van Nederlandse muziek is in 2022 meer dan verdubbeld ten opzichte van coronajaren 2020 en 2021, toen reisrestricties en afgelaste optredens voor een flinke daling zorgden. Dat heeft muziekrechtenorganisatie Buma/Stemra woensdag bekendgemaakt. De totale waarde van de muziekexport bedroeg afgelopen jaar ruim 171 miljoen euro. Wel ligt het bedrag nog tientallen miljoenen euro’s lager dan voor de coronacrisis.

Traditiegetrouw heeft de dance-industrie in 2022 het grootste aandeel in de exportwaarde. Maar liefst 87 procent van de 171 miljoen euro komt voort uit de exploitatie van elektronische muziek. De waarde van buitenlandse optredens door Nederlandse dj’s kwam op 108 miljoen euro uit, waarbij met name Martin Garrix (104 keer) en DJ Tiësto (102) vaak achter de draaitafel stonden. De pianobroers Lucas en Arthur Jussen zijn met 75 optredens de eerste niet dance-gerelateerde artiesten in de lijst met meeste optredens.

Buma/Stemra doet jaarlijks onderzoek naar de exploitatie van de Nederlandse popmuziek op de buitenlandse markt. Daarbij kijkt de organisatie naar rechten, opnamen en optredens. Voor het meest recente onderzoek zijn 1.318 artiesten bekeken, van wie 818 op enigerlei wijze in het buitenland actief waren. Buma registreerde 9.784 buitenlandse optredens.

Directeur Buma Cultuur Frank Helmink spreekt een „mooi herstel”, maar benadrukt dat de muzieksector „er nog lang niet” is. „We bevinden ons nu op het niveau van zo’n tien jaar geleden dus er is nog wel degelijk een grote inhaalslag te maken.” Volgens Helmink heeft de coronapandemie ook zijn weerslag op de wijze waarop muziek wordt geluisterd. Zo is lokale muziek populairder geworden, waarvan de export naar het buitenland lastiger gaat.