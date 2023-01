‘Eerst moeten we de Russen ons land uitschoppen. Dan kunnen we praten’

De eerste vraag is onvermijdelijk. Op 27 september 2022 ontsloeg president Volodymyr Zelensky de Oekraïense ambassadeur in Nederland, Maksym Kononenko. Het presidentiële decreet werd door Kononenko bevestigd op Twitter: „Mijn diplomatieke missie is voorbij”.

Vier maanden later ontvangt Kononenko zijn bezoek in de Oekraïense ambassade aan de Haagse Zeestraat. Niets wijst op een verandering van zijn positie. Kononenko onderhoudt goede contacten met Nederlandse politici en is altijd present bij Oekraïne-gerelateerde gebeurtenissen in Nederland.

Bent u nog steeds de ambassadeur van Oekraïne in Nederland?

„Natuurlijk. Mijn president heeft besloten om mij te vervangen. Het is een politieke beslissing en ik ben een ambtenaar, dus dat besluit moet ik respecteren. Ondertussen doe ik mijn werk en wacht ik af waar ik mijn diplomatieke carrière zal voortzetten en wie mij gaat vervangen.”

In Nederland werd verbaasd gereageerd op uw ontslag. Weet u zelf de reden?

„Ik weet dat het niets te maken heeft met de bilaterale relatie met Nederland, de samenwerking tussen onze landen is heel goed. Nogmaals, dit is een politiek besluit. Meer kan ik er nu niet over zeggen. Soms gebeuren er in politiek en diplomatie zaken die zich niet duidelijk laten verklaren.”

Liever praat Kononenko over zijn bezoek aan Kiev en Mikolajiv in december, samen met veel andere Oekraïense ambassadeurs. Vanaf zijn zesde jaar woonde Kononenko in Kiev. „Als ambassadeurs zitten we op afstand en zien we de oorlog op ons scherm. Daarom was het zo belangrijk om te zien hoe het dagelijks leven, ondanks alle ontberingen, doorgaat. Oekraïners blijven gemotiveerd en hoopvol. Ik keerde terug met meer vertrouwen in een goede afloop.”

De situatie op het slagveld is niet erg hoopvol. Zowel in het zuiden als het oosten lijkt sprake van een patstelling. Ziet u dat ook zo?

„Ik zou het geen patstelling noemen. Op veel plaatsen wordt nog elke dag hevig gevochten. Na de bevrijding van grote delen van de regio’s Charkov en Cherson hoopte iedereen dat het tegenoffensief snel door zou gaan, maar helaas werkt het niet zo. Een militaire wet zegt dat je bij een tegenoffensief drie keer zoveel wapens en mensen verliest als bij een verdediging. We krijgen veel westerse wapens, maar wat we ontvangen komt niet overeen met wat we nodig hebben. Zo eenvoudig is het.”

Oekraïne heeft zware aanvalswapens nodig in plaats van defensieve wapens?

„We zijn er duidelijk over: om onze bezette gebieden te bevrijden moeten we in de aanval. We verwelkomen alle steun, en wat we tot nu toe ontvingen helpt zeker om onze doelen te bereiken. Maar u herinnert zich wat er gebeurde toen de Amerikanen het raketsysteem HIMARS gingen leveren. Dat veranderde de strijd. We zijn nu wanhopig op zoek naar zo’n gamechanger.”

Is de Duitse Leopard 2-tank zo’n gamechanger?

„Ja. Ik zie drie mogelijke gamechangers. Ten eerste: tanks van NAVO-kwaliteit. Ten tweede: luchtafweer die de Russische aanvallen op onze energie-infrastructuur en burgerdoelen kan stoppen, zoals Patriots. Volgens onze analyses is 97 procent van de Russische aanvallen met raketten en drones gericht op civiele infrastructuur. Met chaos en ellende hopen ze dat Oekraïners onze leiders onder druk zetten om te gaan onderhandelen. De derde optie is moderne gevechtsvliegtuigen.”

Hoe langer de oorlog duurt, hoe luider de roep om onderhandelingen. Beide partijen stellen echter voorwaarden vooraf die voor de ander onaanvaardbaar zijn. Wanneer zijn gesprekken denkbaar?

„Ooit zal er worden gepraat. Sinds het begin van de Russische invasie staan wij open voor gesprekken. De vraag is alleen: onder welke voorwaarden? Verlies van ons land en onze identiteit kan geen voorwaarde voor vrede zijn. Onze vijf voorwaarden zijn duidelijk: Russische terugtrekking, herstel van onze territoriale integriteit, herstelbetalingen, vervolging van misdaden en veiligheidsgaranties. Dat is uitgewerkt in de Ukrainian Peace Formula, een vredesplan met tien punten. Het is ook duidelijk wat er moet gebeuren om dit te realiseren: we moeten Rusland verslaan op het slagveld en ze ons land uitschoppen. Dan kunnen we praten.”

CV Jurist en diplomaat Maksym Kononenko (Kropyvnytsky, 1980) studeerde internationaal recht en Frans in Moskou, Kiev en Parijs. Vanaf 2004 had hij diverse functies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, onder meer bij de Raad van Europa in Straatsburg en de Oekraïense ambassade in Parijs. Op 16 februari 2022, acht dagen voor de Russische invasie, begon Kononenko als ambassadeur in Nederland.

De Oekraïense voorwaarde voor onderhandelingen is dus een volledige Russische nederlaag?

„Het is geen voorwaarde, maar we zien dat Rusland nu niet klaar is voor onderhandelingen. Na een nederlaag zijn ze dat wel.”

Dan is die nederlaag de facto toch een voorwaarde?

„Nee, terugtrekking van ons grondgebied is een voorwaarde. Daar kunnen ze ook voor kiezen. De Russische leiders kunnen morgen een ‘gebaar van goede wil’ maken, zoals ze hun terugtrekking uit een gebied eerder hebben genoemd.”

En terugtrekking betekent ook terugtrekking uit de Donbas en de Krim?

„Zeker, we spreken over de grenzen van 1991, het jaar van onze onafhankelijkheid. Net als veel andere landen hebben we de Russische annexatie van de Krim in 2014 nooit erkend. Ik zie niet waarin de Krim verschilt van andere bezette gebieden in Oekraïne.”

Omdat Rusland door de marinebasis in Sebastopol grote militaire belangen heeft bij behoud van het schiereiland?

„Waarom moeten we rekening houden met de belangen van Rusland? Kijk liever naar de belangen van Oekraïne, Europa en de wereld. Zolang de Krim Russisch is en Rusland de Zwarte Zee beheerst en buurlanden bedreigt, zal er geen vrede zijn in dit deel van Europa.”

Toch zijn er veel mensen in West-Europa die willen dat Oekraïne gaat onderhandelen. In Nederland vraagt de Golfgroep, met journalisten, wetenschappers en politici, aan de Nederlandse regering om aan te dringen op onderhandelingen. Begrijpt u die oproep?

„Ik begrijp het. Erasmus zei het al: ‘De nadeligste vrede is beter dan de meest rechtvaardige oorlog’. Maar ik heb twee vragen voor deze mensen. Welk deel van uw grondgebied of welke stad wilt u aan Rusland geven om vrede te bereiken? En: hoe kijkt u uw landgenoten die u heeft opgegeven daarna nog in de ogen? Denk daarbij aan alle gruwelijkheden in de plaatsen die de Russen hebben bezet. De beste manier om de oorlog te stoppen is niet om Oekraïne onder druk te zetten om zich over te geven, maar om Rusland onder druk te zetten om met de oorlog te stoppen.”

Bent u bang dat de steun voor Oekraïne in Europa en de VS afneemt, omdat de kosten voor het Westen blijven stijgen?

„We zijn daar niet bang voor en we voelen het niet. Natuurlijk zijn er zorgen in het Westen, soms gevoed door Russische propaganda. Maar we moeten ons richten op de realiteit van nu. En die realiteit is dat beide politieke partijen in de VS ons steunen, net als de EU en het VK. Ook elders in de wereld, in Japan, Korea, Australië, zien we geen afname van de steun. Integendeel. Tien maanden geleden was het taboe om over tanks te spreken. Nu gaat het niet over de vraag óf ze worden geleverd, maar wanneer.”

Nederland steunt Oekraïne met militaire, financiële en humanitaire hulp. Voor 2023 heeft het kabinet steun ter waarde van 2,5 miljard euro toegezegd. „De precieze besteding van de bijdrage hangt af van de behoeften van de Oekraïners en dus het verloop van de oorlog”, aldus de vier verantwoordelijke ministers. Dinsdag maakte premier Mark Rutte bekend dat Nederland – op nog onbekende wijze – zal bijdragen aan de Duitse-Amerikaanse levering van Patriot-luchtafweer aan Oekraïne. Daar staat tegenover dat de naleving van sancties tegen Rusland hapert en Nederland niet hoog scoort op internationale ranglijstjes over de opvang van vluchtelingen.

Doet Nederland genoeg?

„Ik kan daar alleen maar goede dingen over zeggen. Nederland doet heel veel, zeker als je het bekijkt per hoofd van de bevolking. We zijn bijzonder dankbaar voor de Patriot-steun. Dit zal helpen om de Oekraïense hemel te sluiten en de veiligheid van onze steden te versterken.

„Nederland doet ook veel op terreinen die minder zichtbaar zijn. Minister Hoekstra [Buitenlandse Zaken, CDA] zet zich erg in voor accountability, het verantwoordelijk stellen van daders. Dat is voor ons heel belangrijk: bewijs van oorlogsmisdaden moet op de juiste wijze worden verzameld, zodat de daders kunnen worden vervolgd. Nederland helpt het Internationaal Strafhof met forensisch onderzoek in Oekraïne. Daarnaast wil Nederland het speciale tribunaal waar we naar streven huisvesten. Wat ons betreft is Den Haag een logische locatie. Daar moeten de Russische leiders terecht staan.

„Een ander voorbeeld is de expertise die Nederland levert voor wederopbouwplannen. Er is hier veel kennis over landbouw, irrigatie, water- en havenmanagement, verduurzaming in de bouw. Het is natuurlijk nog vroeg, maar Nederlandse bedrijven zullen bij deze plannen een voorrangspositie krijgen. We zullen dat niet zien als schending van aanbestedingsregels. Ik ben de Nederlandse aanpak erg gaan waarderen sinds ik hier werk. Heel gestructureerd, maar ook pragmatisch en concreet.”