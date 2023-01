Dinah kampt met droogte

Op een hobbelig landweggetje in het oostelijk deel van Willemstad wezen kleurrijke bordjes de weg: ‘Den Paradera, Dinah’s Herb Garden’. Een zoete seringenachtige geur vermengd met de zachte geur van oregano kwam me tegemoet.

Ik ging voor mijn grootmoeder, die hier op Curaçao woont, sangura en mampuritu kopen. Die helpen bij een goede spijsvertering. Kruiden en inheemse planten worden hier op Kòrsou, zoals ze hier zeggen, nog steeds in het dagelijks leven gebruikt.

In haar tuin ontmoette ik Dinah Veeris, een prachtige vrouw met lichtbruine ogen en een grote glimlach. „Kom maar even zitten”, zei ze. Deze plek voelde voor mij meteen als thuis. De noordoostpassaat sloeg een warme arm om me heen.

Zintuigen gebruiken

Dinah is de bekendste kruidenvrouw van het eiland en haar tuin is de beroemdste kruidentuin. Ze vertelde dat ze werd geïnspireerd door het tuintje van haar moeder, Aura ‘Auchi’ Veeris en de zwarte mensen op Sint Maarten. Na jaren gewerkt te hebben in het onderwijs, begon Dinah de kruidentuin, samen met Baba, een oudere man die afkomstig is van Bandabou, de westkant van het eiland. Dinah bezocht de California School of Herbal Studies. En ze reisde vijf jaar lang de ABC-eilanden af, Aruba, Bonaire en Curaçao zelf, op zoek naar inheemse planten en kruiden. „Er was ook zoveel kennis te vergaren bij oudere mensen over inheemse planten en kruiden, dat wilde ik niet verloren laten gaan”, zei Dinah. „Op Curaçao leerden we van jongs af aan onze zintuigen te gebruiken. Deze traditie stamt uit de tijd van de Caquetio, de inheemse bevolking van het eiland en de kennis komt ook van de uit Afrika afkomstige tot slaaf gemaakten.”

Ernstiger dan die pandemie zijn de gevolgen van klimaatopwarming. Het regent nu wel, maar de tuin heeft veel geleden van de lange droogte

De pandemie trof ook haar kruidentuin, vertelde Dinah. Er kwamen toen geen toeristen meer, nu gelukkig weer wel. Financiële steun van de overheid ging voornamelijk naar grote hotels en resorts. Ze probeert nu geld te vergaren via crowdfunding om de windmolen bij haar waterput te repareren.

Ernstiger dan die pandemie zijn namelijk de gevolgen van klimaatopwarming. Het regent nu wel, maar de tuin heeft veel geleden van de lange droogte. Veel planten hebben het moeilijk. Twee guyabá of guavebomen (volgens oma is dat de naam die de ‘kolonisten’ gebruikten) hadden de droogte niet overleefd. Dinah had ze dertig jaar geleden gepland. De watapana ook wel bekend als dividivi of waaiboom, waarvan de kruin door de passaat één kant op groeit, is steeds minder op het eiland te zien. Maar Dinah was niet van plan het op te geven.

Ik nam afscheid van haar en reed met de sangura en mampuritu terug naar mijn grootmoeder aan de andere kant van Willemstad. Oma was blij met de kruiden.