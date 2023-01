De Verenigde Staten bereiken donderdag hun schuldplafond. Wat gaat er gebeuren?

Bankiers, beleggers en beleidsmakers kunnen er bij hun vakantieplannen voor de zomer nu al rekening mee gaan houden: blijf vanaf juni dicht bij huis, en vooral goed bereikbaar. Een nieuw gevecht over het al dan niet verhogen van het plafond voor de Amerikaanse staatsschuld, de debt limit, kan vanaf die maand uitmonden in een veldslag. Met grote consequenties voor de Amerikaanse samenleving én de financiële markten tot in alle uithoeken van de wereld.

Sinds de Verenigde Staten zich in 1917 mengden in de Eerste Wereldoorlog, en de zorg rees dat de staatsschuld er te veel door zou oplopen, heeft het Congres het laatste woord over de hoogte van de schuld. Die goedkeuring was lange tijd een hamerstuk. Maar in de afgelopen kwart eeuw, toen de politieke polarisatie verder opliep, is zo’n fiat allang geen vanzelfsprekendheid meer.

Zodra een president te maken krijgt met een Congres waarbij de oppositie in het Huis van Afgevaardigden, de Senaat of allebei een meerderheid heeft, wordt het verhogen van de schuldlimiet daar nu aangevat om vergaande politieke concessies te eisen. En omdat in de VS tijdens tussentijdse verkiezingen een zittende president in de regel te maken krijgt met zo’n meerderheid van tegenstanders in het Congres is de schuldlimiet een regelmatig terugkerend strijdpunt.

Opeenvolging van crises

Die regelmaat zit in de regels ingebakken. Veel landen, ook in de eurozone, voeren beleid op de relatieve hoogte van de staatsschuld: het aandeel van die schuld in de economie, in het bruto binnenlands product. Groeit de economie, dan mag de staatsschuld meegroeien, omdat de lasten van die schuld (bij een gelijkblijvende rente) dan proportioneel hetzelfde blijven.

De regeling rond het Amerikaanse schuldplafond hanteert echter een gedateerde maatstaf: de absolute omvang van die schuld, in miljarden dollars. Groeit de economie, en groeien de staatsuitgaven mee, dan gaat de staatsschuld in dollars omhoog. Is er inflatie dan groeit de staatsschuld in dollars eveneens. Is er een begrotingstekort dat gelijke tred houdt met de economische groei, dan neemt de staatsschuld in dollars natuurlijk sowieso toe.

Dat is, samengevat, een recept voor zeer regelmatige verhogingen van het schuldplafond. En dus ook een frequente opeenvolging van crises. Zeker omdat, in een moeizaam compromis in het Congres, de overeengekomen verhoging telkens zó gering is, dat het nieuwe plafond al snel weer wordt bereikt.

Als de staatsleningen in twijfel worden getrokken, wordt het vloerkleed onder het mondiale financiële systeem weggerukt

Dat laatste is zeker nu het geval. 2022 was een jaar met vrij hoge economische groei, een enorme inflatie én een begrotingstekort van meer dan 4 procent van het bbp. Die dragen allemaal bij aan een flink hogere absolute staatsschuld. Geen wonder dat de nieuwe schuldlimiet van 31.381 miljard dollar, die nog maar 13 maanden geleden in ging, nu alweer wordt overschreden. Er is in dat ruime jaar het formidabele bedrag 2.900 miljard dollar aan staatsschuld bijgekomen.

Vorige week vrijdag schreef minister van Financiën Janet Yellen volgens de procedures een brief aan Kevin McCarthy, de nieuwe Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, met een aansporing het plafond te verhogen. Want, schatte zij, op donderdag 19 januari wordt het doorbroken.

Uitzingen op kaspositie

Van wat er nu gaat gebeuren kan, gezien de vorige schuldplafondcrises, een redelijk goed draaiboek worden geschetst. Eerst stopt de geldstroom naar de zorgkosten en pensioenfondsen van ambtenaren en bijvoorbeeld medewerkers van de posterijen, met de belofte dat het later weer wordt goedgemaakt. Ook worden aflopende staatsobligaties waarin deze fondsen hebben belegd tijdelijk niet vervangen door nieuwe.

Lees ook Republikeinen slijpen de messen en kondigen een ‘shutdown’ aan

Tegelijk kan de federale overheid het nog een tijdje uitzingen op zijn kaspositie. Maar in juni, zo schat Yellen, zijn die maatregelen wel uitgewerkt. En dan begint het tijdelijk sluiten van overheidsdiensten en uitstel van salarissen. Dat is het moment waarop het Witte Huis en het Huis van Afgevaardigden elkaar de schuld beginnen te geven van de schade aan de samenleving.

Aan de rand van dat ravijn houdt het meestal op. Maar niet altijd. In 2011, onder president Obama, liep de strijd zo hoog op dat kredietbeoordelaars voor het eerst sinds mensenheugenis de ‘triple A’-kredietwaardigheid van de VS afwaardeerden. En dat was dermate bedreigend dat er alsnog een compromis kwam.

Juist het feit dat er tot nu altijd een uitweg was, maakt dat de financiële marken op dit moment vrij kalm zijn. Maar stel dat de VS straks ook maar één rentebetaling missen. Dan is dat een enorme tik voor het internationale financiële systeem. Want Amerikaanse staatsleningen, treasuries, zijn daar het onbetwiste fundament van. Ze zijn de ultieme veilige belegging, onderpand in ontelbare deals, geven liquiditeit aan officiële beurzen en onderlinge handel. En dat wereldwijd.

Als zij in twijfel worden getrokken, dan wordt het vloerkleed onder het mondiale financiële systeem weggerukt en kan daar een grote crisis uitbreken. Theoretisch, zo werd door de regering-Obama al uitgezocht, kan het Amerikaanse ministerie van Financiën gebruikmaken van een maas in de wet en één enorme megamunt slaan van duizend miljard dollar. Maar of die de ontmoeting met de praktijk zal overleven, is zeer de vraag.