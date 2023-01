Daling gasprijzen zet door, eerste energiebedrijf biedt tarieven aan onder prijsplafond

De daling van de gasprijzen blijft de eerste weken van het nieuwe jaar doorzetten. Momenteel schommelen ze rond de 60 euro per megawattuur, de laagste prijs sinds september 2021. Tijdens de piek in augustus bedroeg de gasprijs nog ruim 327 euro per megawattuur. Als eerste energiebedrijf durft Budget Energie zelfs al tarieven aan te bieden die onder het prijsplafond zitten, meldt het bedrijf woensdag in een persbericht.

Hoe snel een energiebedrijf de tarieven kan aanpassen op de marktprijzen, is afhankelijk van de inkoopstrategie. De meeste bedrijven doen dat meerdere maanden van tevoren, waardoor consumenten dalingen op de markt met vertraging voelen in de portemonnee. Energieleverancier Budget Energie koopt maandelijks in, waardoor het flexibeler met de tarieven kan omgaan, maar ook afhankelijker is van de grillen van de markt.

Bestaande klanten van Budget Energie krijgen de verlaagde tarieven pas in maart, maar nieuwe klanten betalen vanaf vandaag 1,39 euro per kuub gas en 0,39 euro per kilowattuur. Onder het prijsplafond van het kabinet dat deze maand is ingegaan zijn de tarieven maximaal 1,45 euro en 0,40 euro. Alles wat daarboven valt neemt de overheid voor rekening.

Zachte winterweer

Dat de gasprijzen dalen is voor een groot deel te danken aan het zachte winterweer, waardoor de vraag naar energie meeviel. Bovendien wekken windmolens door de harde wind veel energie op, en zijn de gasvoorraden in Europa nog altijd goed op peil.

De consistente prijsdaling is een grote financiële meevaller voor het kabinet, dat er in oktober nog van uitging ruim 23 miljard euro aan het prijsplafond kwijt te zijn. Begin januari concludeerde het Centraal Planbureau (CPB) dat de kosten naar verwachting fors lager zouden uitvallen. Het CPB ging toen uit van 4,7 miljard euro, maar inmiddels zijn de gasprijzen alweer lager dan toen. Daar staat tegenover dat de overheid meedeelt in de extra winst op de Nederlandse gasproductie als de marktprijs hoog is.