Close-up fotograaf van het jaar: de beste foto’s van het allerkleinste

Meer dan negenduizend foto's werden ingestuurd door fotografen uit 54 landen voor fotowedstrijd 'Close-Up-fotograaf van het jaar 2022'. Fotograaf Tracey Calder en haar man organiseerden de jaarlijkse wedstrijd voor de vierde keer. De reden: hun liefde voor 'macrografie', fotografie van het allerkleinste. "We worden weggeblazen door wat we door een microscoop kunnen zien", schrijven ze op hun website. "Het opmerken van de kleine dingen in de natuur is geweldig." Het thema van de wedstrijd van 2022 was 'minimaal'. De ingestuurde foto's zijn kleurrijk, gedetailleerd en geven een inkijkje in een wereld die zich veelal verstopt voor het blote oog.