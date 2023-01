Belangrijke oeuvreprijs voor stripmaker Hans van Oudenaarden

De Stripschapprijs, de Nederlandse oeuvreprijs voor striptekenaars, gaat dit jaar naar de stripmaker, reclametekenaar en illustrator Hans van Oudenaarden (1959). Met Van Oudenaarden kiest de jury van de Stripschapprijs voor een traditionele stripmaker met een klein maar uitgesproken oeuvre. Volgens het juryrapport behoort hij „tot de selecte groep auteurs die groter is in het buitenland dan in zijn eigen kikkerlandje”. Zijn werk is vertaald in het Frans, Duits en Deens.

Van Oudenaarden begon zijn loopbaan bij Donald Duck. Later tekende hij afleveringen van Sjors en Sjimmie en Jans, Jans en de Kinderen; aansprekende striptitels, die hij evenwel niet onder eigen naam publiceerde. Dat gebeurde wel met de krantenstrip Bob Evers, die vanaf 2002 in Algemeen Dagblad verscheen. Van Bob Evers, stemmig gemodelleerd naar de klassieke verhalen van Willy Van der Heide, maakte Van Oudenaarden vijf albums, de laatste vier op scenario van Frank Jonker.

In 2013 startte Van Oudenaarden met de publicatie van het drieluik Help me, Rhonda, een psychologische thriller die hij ooit met Hanco Kolk opzette. Rhonda verscheen in stripblad Eppo. Het eerste deel van de reeks kreeg in dat jaar een Stripschapspenning voor beste album. Rhonda is exemplarisch voor het stripwerk van Van Oudenaarden: het is klassiek in meerdere opzichten. Zijn tekenstijl leunt op de Franco-Belgische striptraditie, zij het beduidend minder stijf. Van Oudenaarden is heeft een ronduit zwierige hand, die een dynamische lijnvoering oplevert. De online stripencyclopedie Lambiek Comiclopedia omschrijft zijn werk als swingend realisme. Dat is ook terug te zien in Wynona, de stripreeks waarvan afgelopen jaar het eerste album verscheen en die wordt voorgepubliceerd in Eppo.

Nauwsluitende kleding

Van Oudenaarden maakt pretentieloze, spannende avonturenverhalen. Rhonda en Wynona zijn vooral gericht op mannen; de vrouwen lopen meestal nauwsluitende en nietsverhullende kleding. In een interview omschrijft hij Rhonda als „een mooi meisje met een verleden, een boel geheimen en een boel problemen”. Wynona gaat over een drankzuchtige advocaat die om hulp wordt gevraagd door een jonge vrouw. Het geeft Van Oudenaarden vooral de gelegenheid om vrouwen te tekenen, zoals hij eerder liet zien in De kleine dood, een strip die in 1999 verscheen in de pornografische Sombrero-reeks.

De Stripschapprijs wordt sinds 1974 jaarlijks toegekend door Het Stripschap, de Nederlandse belangenvereniging voor het beeldverhaal. Vorig jaar ging de prijs naar Aimée de Jongh (Dagen van zand, Zestig lentes). Daarvoor werd de prijs uitgereikt aan onder anderen Gerben Valkema, Typex, Barbara Stok, Peter van Dongen en Joost Swarte.