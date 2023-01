Amsterdam omarmt plan voor monument ‘troostmeisjes’

De gemeente Amsterdam steunt de komst van een monument voor ‘troostmeisjes’, vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedwongen werden seks te hebben met Japanse militairen. Een woordvoerder van de Amsterdamse wethouder Touria Meliani (kunst en cultuur, GroenLinks) zegt dat het stadsbestuur „positief geoordeeld” heeft over het plan en met de initiatiefnemer „in gesprek is over de mogelijkheden”.

Het idee voor een monument komt van journalist Griselda Molemans, die drie jaar geleden een boek publiceerde over Japanse dwangprostitutie tijdens de Tweede Wereldoorlog, onder meer in bezet Indonesië. „De vrouwen die dit is overkomen zijn na de oorlog volkomen onzichtbaar gemaakt”, zegt Molemans. „Het zou het allermooist zijn als zij een monument krijgen in de openbare ruimte.”

In haar boek stelt Molemans dat ongeveer 70.000 vrouwen tijdens de Japanse bezetting van het toenmalige Nederlands-Indië gedwongen werden om als seksslavin te werken in bordelen. In heel Zuidoost-Azië zijn volgens Molemans zo’n 500.000 ‘troostmeisjes’ geweest, van wie het grootste deel in Korea. Historici schatten het aantal op 200.000.

Lees ook: ‘Nederland profiteerde van ‘troostmeisjes’ in Japanse dwangbordelen’

Woede van Japan

Met de komst van een monument zal Amsterdam zich vermoedelijk de woede op de hals halen van Japan, dat altijd heeft ontkend dat de vrouwen gedwongen werden tot seks. Toen de Amerikaanse stad San Francisco in 2017 een gedenkteken plaatste, verbrak de Japanse zustergemeente Osaka de stedenband. De Duitse stad Freiburg besloot enkele jaren geleden af te zien van een monument na druk vanuit Japan.

Molemans zegt dat zij de gemeente Amsterdam heeft gewezen op de mogelijke gevolgen van de oprichting van een troostmeisjesmonument voor de relatie met Japan. „Ik heb gezegd: het kan consequenties hebben, kijk maar naar Freiburg en San Francisco. Maar Amsterdam zei: we zien het wel komen.” In Nederland zou dit het eerste monument voor deze groep zijn.

Volgens de woordvoerder van de gemeente omarmt Amsterdam het gedenkteken, omdat de stad „vrijheid van meningsuiting belangrijk vindt, net als plekken om te herdenken”.

Beeldengroep

Over de locatie en vorm van het monument zijn de gemeente en Molemans „in gesprek”. Zelf denkt de initiatiefnemer aan „een beeldengroep, die alle etniciteiten vertegenwoordigt die slachtoffer waren”.

Molemans hoopt („met veel slagen om de arm”) dat het gedenkteken gereed is in 2024. Sinds 2013 geldt 14 augustus als internationale herdenkdag voor ‘troostmeisjes’.