Aflevering 1: Naar het gevaar toe

Wat als de zeespiegel vijf meter stijgt? Of hittegolven weken aanhouden? Floor Boon en Maarten Dallinga onderzoeken wat Nederland te wachten staat nu extreem weer door klimaatverandering steeds vaker voorkomt. Ze duiken in het verhaal van de Watersnoodramp van 1953 - op 1 februari zeventig jaar geleden. Deze geschiedenis geeft ons een blik op hoe de toekomst eruit kan zien.

Iedere woensdag verschijnt een nieuwe aflevering. Meer informatie: nrc.nl/bovenwater.

