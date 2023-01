Willem Engels verzoek om nieuwe rechters is afgewezen

De rechters in de zaak waarin Willem Engel terechtstaat vanwege opruiing op sociale media, worden niet vervangen. De rechtbank in Rotterdam heeft Engels wrakingsverzoek dinsdag afgewezen. Volgens Engel zouden de rechters vooringenomen zijn, maar de rechtbank vindt zijn redenen ongegrond.

Het is al de derde keer dat Engel het vertrouwen in de rechters opzegt. Ditmaal diende hij het wrakingsverzoek in op 9 januari, de vierde zittingsdag van zijn proces. Volgens de voormalig voorman van Viruswaarheid is de rechtbankvoorzitter partijdig, omdat hij vorig jaar over het coronabeleid twitterde en eerder een veroordelend vonnis uitsprak over een ‘coronahoester’. Ook spreekt Engel van een politiek proces.

De wrakingskamer, die bestaat uit drie andere rechters, onderzocht afgelopen week of er echt sprake is van vooringenomenheid. Dat is niet zo, besloten zij. Het proces kan daarom nu worden vervolgd. De al aangestelde rechters zullen volgende week maandag uitspraak doen in de opruiingszaak.

Het Openbaar Ministerie vervolgt de 45-jarige Engel vanwege opruiende coronagerelateerde berichten die hij op verschillende socialemediakanalen plaatste. Zo riep hij mensen op Twitter op om medewerkers van prikbussen te fotograferen en om een verzorgingstehuis te bellen, dat gesloten was voor bezoek vanwege een uitbraak van corona. Hij werd op 16 maart vorig jaar opgepakt in Rotterdam en zette een filmpje daarvan op sociale media. Twee weken later werd hij vrijgelaten, op voorwaarde dat hij niets meer op sociale media zou plaatsen. Omdat hij die voorwaarden schond, werd hij op 3 april nogmaals aangehouden.

