Vorig jaar 37 procent meer boetes voor beschonken bestuurders

In 2022 deelde de politie 43.000 boetes uit voor rijden onder invloed, 37 procent meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die de politie maandag publiceerde. Daarbij werden ook bestuurders gerekend die weigerden getest te worden op het alcoholpromillage in hun bloed.

De toename is markant, ook in vergelijking met de afgelopen tien jaar; zo beboette de politie in 2017 bijna 20.000 minder bestuurders onder invloed dan in 2022. Een woordvoerder van het nationale korps zegt dat de politie niet weet wat de oorzaak van de stijging is. Wel is de politie anders gaan controleren; vroeger werden grootschalige alcoholfuiken ingezet, waarbij bestuurders massaal werden gecontroleerd, bijvoorbeeld bij een tankstation.

Alcoholfuik

Doordat locaties van zulke fuiken via sociale media snel worden verspreid zouden ze minder zin hebben heden ten dage, aldus de woordvoerder. Tegenwoordig is de politie naar eigen zeggen veel aanweziger in het verkeer, zowel met zichtbare als ongemarkeerde politiewagens. Of het toenemende aantal boetes voor dronkenschap achter het stuur komt doordat deze controlemethode minder afschrikt, is onduidelijk volgens de politie.

In de grote steden werd veel dronken gereden: in Rotterdam werden bijna drieduizend boetes uitgedeeld, in Amsterdam meer dan 2.100 en in Den Haag 2.400. Opvallend is dat Utrecht met minder dan zevenhonderd boetes ver onderaan bungelt, ook wanneer het aantal boetes voor dronken rijden per hoofd van de bevolking wordt gerekend.