Vakbonden dagen staat voor de rechter voor tegemoetkoming zorgmedewerkers met long covid

Vakbonden FNV en CNV hebben dinsdag de overheid gedagvaard om meer financiële compensatie af te dwingen voor zorgmedewerkers die door long covid arbeidsongeschikt zijn geraakt. De bonden zijn de afgelopen tweeëneenhalf jaar uitvoerig in gesprek geweest met het kabinet over een compensatieregeling, maar tot een akkoord kwamen ze niet. Ze eisen een eenmalige compensatie van 22.839 euro; het standaardcompensatiebedrag voor beroepsziektes. Als die compensatie niet wordt toegekend, komt er een kort geding.

Lees ook Long covid: ‘De wanhoop is zo groot dat patiënten van alles proberen’

Volgens de bonden verkeren veel zorgmedewerkers met long covid in „acute financiële nood”, met name omdat ze door hun aanhoudende symptomen niet of veel minder kunnen werken. Dat is in lijn met een de uitkomsten van een onderzoek van NRC van eind vorig jaar, waaruit bleek dat 1 op de 4 mensen met long covid hun baan was verloren, dat bijna de helft thuiszit en de rest veel minder werkt. Hoe deze verhoudingen specifiek liggen onder zorgpersoneel is niet onderzocht. Volgens de bonden zijn zo’n 1000 zorgmedewerkers hun baan verloren door long covid.

Onbeschermd werken

De overheid vergoedt momenteel de zorgkosten voor long covidpatiënten voor een jaar. Volgens de bonden is dat niet genoeg, gezien de schade die zorgmedewerkers hebben geleden omdat ze minder arbeidsgeschikt zijn. Het onderzoek van NRC wees uit dat 70 procent van de long covidpatiënten gebruikmaakt van de tegemoetkoming, van wie dan weer 40 procent zegt niet op tijd beter te zijn. „Doordat ook de kosten voor hun revalidatietraject vaak maar tijdelijk vergoed worden, stoppen ze daarmee en is er nog minder zicht op herstel”, aldus de bonden.

Volgens vicevoorzitter Kitty de Jong van FNV draagt de overheid verantwoordelijkheid omdat zorgpersoneel tijdens de pandemie moest doorwerken, ook wanneer er onvoldoende beschermingsmiddelen waren. De staat had voldoende voorbereid moeten zijn op een crisis zoals covid-19, aldus De Jong.