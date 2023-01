Ook uitgekomen in week 3: van ‘Babylon’ tot Kieslowski-retrospectief

Babylon Regie: Damien Chazelle. Lengte: 188 min. Damien Chazelle verlaat de less is more-aanpak van astronautenfilm First Man en musical La La Land. Less is a bore: hier gaat hij vol voor het exces. Afgelopen week besproken.

●●●●●

Blind Chance, La double vie de Véronique, Trois couleurs: Blanc, Trois couleurs: Rouge

Vanwege het 30-jarig jubileum van zijn beroemdste filmtrilogie heeft het Eye Filmmuseum een retrospectief van Kieslowski en toeren enkele van zijn bekendste films langs filmtheaters.

ROH 22/23: Rode Rozen en Tortilla’s Regie: Alondra de la Parra. Lengte: 190 min. Ballet naar de magisch realistische Mexicaanse roman.

That Time I Got Reincarnated As a Slime The Movie: Scarlet Bond Regie: Yasuhito Kikuchi. Lengte: 110 min. Japanse animatie vol samenzweringen en mysterieuze krachten waarin een slijm evolueert tot een ‘Demon Lord’.

