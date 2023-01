OM: vermoedelijke veiligheidschef IS opgepakt in Arkel

In het Zuid-Hollandse dorp Arkel is dinsdag een man aangehouden die volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk een kopstuk was binnen de terreurgroepen Islamitische Staat (IS) en Jabhat al-Nusra. Dat heeft het OM dinsdag bekendgemaakt.

Volgens het OM was de man de veiligheidschef in een Palestijns vluchtelingenkamp nabij de Syrische hoofdstad Damascus, van 2015 tot 2017. Onder zijn leiding zouden mensen zijn ontvoerd, gemarteld en vermoord. In de jaren daarvoor zou hij actief zijn geweest voor Jabhat al-Nusra, een terroristische rebellengroep in Syrië.

De 37-jarige man vroeg in 2019 asiel aan in Nederland, een verzoek dat werd ingewilligd. Hij vestigde zich een jaar later in Arkel, dat ruim 3.000 inwoners telt. De verdachte staat vrijdag voor de rechter-commissaris in Den Haag voor de mogelijke misdaden die hij pleegde in Syrië. Of hij ook verdacht wordt van betrokkenheid bij terroristische netwerken in Nederland, kan het OM desgevraagd niet zeggen.