Nederlander Anish Giri verrast met schaakzege tegen wereldkampioen Magnus Carlsen

De Nederlandse schaakgrootmeester Anish Giri heeft dinsdag gewonnen van wereldkampioen Magnus Carlsen. De twee speelden tegen elkaar op het Tata Steel Masters-toernooi in Wijk aan Zee. Giri leidt momenteel het klassement van het toernooi.

Giri en Carlsen gingen tot aan de eerste twintig zetten gelijk op, maar daarna gaf Carlsen het spel weg met een serie onnauwkeurigheden. Toen de Noor een ver naar voren gelopen pion innam met zijn toren, gaf hij Giri de kans om met twee lopers een aanval te openen. Een van de zwarte torens stond intussen opgesloten in de hoek, waardoor Carlsen één stuk minder had om te verdedigen.

Door stukken te ruilen had Carlsen het spel nog kunnen proberen gelijk te spelen, maar hij probeerde het spel open te breken door een pion op te offeren en raakte vervolgens verstrikt in een aanval van de witte stukken. Giri voerde die aanval perfect uit en gaf Carlsen geen kans meer om terug te komen.

Het is niet de eerste keer dat Giri wint van Carlsen, maar de meeste andere overwinningen waren in snelschaak. Carlsen wordt in langere spellen gezien als de beste speler ter wereld, zo niet allertijden.

