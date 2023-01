Lijst met kansrijke beroepen: bijna dertig nieuwe banen waar nu veel vraag naar is

Projectleider nieuwbouw, zonnepanelenmonteur, docent Nederlands tweede taal, aankoopadviseur, recruiter. Beroepen die Nederland moeten helpen met het woningtekort, de energietransitie, vluchtelingencrisis, arbeidskrapte en de hoge inflatie zijn nu „kansrijk”. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde jaarlijkse lijst met de meest kansrijke beroepen volgens Uitzendbureau Randstad.

In de top 45 meest kansrijke banen in 2023 van Randstad, het grootste uitzendbureau van Nederland, heeft ten opzichte van vorig jaar een flinke verschuiving plaatsgevonden. Er staan bijna dertig nieuwe banen in waar veel vraag naar is.

De grootste tekorten zijn volgens Randstad-woordvoerder Ruud Berensen nog altijd in de bouw, techniek en ict. Maar komend jaar zijn er ook veel vacatures voor verzuimadviseurs, beveiligingsmonteurs, teamleiders logistiek en opticiens. Wel is het steeds moeilijker om aan een baan te komen als receptionist of administratiemedewerker, zegt Randstad-woordvoerder Ruud Berensen. Ook in de cultuursector en in de persoonlijke verzorging – kappers en nagelstylisten – zijn tegenwoordig minder vacatures.

Krapte op de arbeidsmarkt loopt al jaren op door vergrijzing. Nu en de komende jaren gaan er meer mensen met pensioen dan dat er jonge mensen gaan werken. De snelle heropleving van de economie na de coronapandemie heeft dit probleem vergroot. In lockdownperiodes hadden consumenten geld gespaard, waarin het niet mogelijk was om verre reizen te maken of om uiteten te gaan. Nadat lockdowns werden opgeheven, nam de vraag naar producten en diensten enorm toe.

Zombiebanen

Personeel om aan die nieuwe vraag te voldoen, is moeilijk vindbaar. Door de coronasteun bleven veel bedrijven overeind die eigenlijk al voor de pandemie niet levensvatbaar waren. Veel mensen doen nog steeds zogeheten ‘zombiebanen’ bij die bedrijven. Het aantal vacatures ten opzichte van werkzoekenden nam de afgelopen maanden weliswaar iets af, maar het komende jaar blijft de arbeidsmarkt nog steeds krap.

Volgens hoofd arbeidsmarktinformatie bij de UWV Rob Witjes laat de lijst van Randstad vooral zien dat arbeidskrapte in tegenstelling tot een paar jaar geleden tegenwoordig op de gehele breedte speelt. In het overgrote deel van alle sectoren spelen tekorten; zowel aan hoger opgeleiden, maar ook aan mensen met een beroepsopleiding. „Uit de lijst wordt ook duidelijk er meer aandacht is voor maatschappelijke thema’s als de energietransitie, arbeidstekorten en vluchtelingeninstroom.”

Dat blijkt ook uit de toename in het aantal vacatures: de vraag naar zonnepanelenmonteurs en duurzaamheidsadviseurs is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Sinds de energieprijzen zo hard gestegen zijn, is er meer vraag naar zonnepanelenmonteurs, zegt Berensen. „Consumenten zoeken manieren om kosten te besparen en kiezen er steeds vaker voor om zonnepanelen op hun dak te laten plaatsen.” Bedrijven zijn zich daarnaast steeds bewuster van het belang van verduurzaming en zijn vaker op zoek naar duurzaamheidsadviseurs.

Verzuimadviseurs

Het aantal vacatures voor verzuimadviseurs, die bedrijven helpen met personeelstekorten door het verzuim van medewerkers terug te dringen, is meer dan verdrievoudigd. Er is door de personeelskrapte steeds meer vraag naar mensen in human resource-functies, zegt Berensen. „Naar recruiters die nieuwe medewerkers moeten aantrekken, maar ook naar verzuimadviseurs die bedrijven helpen het verzuim van medewerkers terug te dringen.”

De vraag naar docenten Nederlands tweede taal is het afgelopen jaar ruim verdubbeld. Dat komt volgens Randstad door de instroom van Oekraïense vluchtelingen sinds de Russische invasie en de toename van het aantal asielzoekers.

De lijst mag gezien de urgentie van deze problemen wat Witjes betreft wel wat „alarmbellen” laten rinkelen. „Werkgevers kunnen niet naar deze lijst kijken en vervolgens niets doen,” vindt hij. Om de banen waar veel vraag naar is aantrekkelijk te maken, moeten ze zich „openstellen” naar werkzoekenden toe.

Mensen die hun baan verliezen zijn vaak geneigd banen te zoeken die ze al gedaan hebben, zegt Witjes. „Een vacature met een functietitel voor werk dat je nog nooit gedaan hebt schrikt misschien af.” Bedrijven moeten werkzoekenden daarom interesseren voor die 45 kansrijke banen door hen persoonlijk uit te nodigen en te zien wat het werk daadwerkelijk behelst, vindt hij.