'Koning van het meme-aandeel' Ryan Cohen steekt honderden miljoenen in Alibaba

De activistische investeerder Ryan Cohen, eerder ook wel de ‘koning van de meme-aandelen’ genoemd, heeft zijn pijlen op China gericht. In het afgelopen halfjaar heeft de 37-jarige Canadees stilletjes een belang ter waarde van honderden miljoenen euro’s opgebouwd in internetgigant Alibaba, berichtte The Wall Street Journal dinsdag.

Volgens de krant stapte Cohen in augustus in bij Alibaba, op het moment dat de koers van het concern zich op een dieptepunt bevond. Alibaba is beursgenoteerd in Hongkong en New York. Hij zou het bestuur hebben verteld dat hij ervan overtuigd is dat de prestaties van het bedrijf de komende jaren fors beter kunnen. Zo moet de internetretailer jaarlijks meer dan 10 procent omzetgroei kunnen laten zien en kan de vrije kasstroom 20 procent omhoog.

Ook pleitte hij er bij de directie voor sneller en meer eigen aandelen in te kopen. Alibaba maakte inderdaad in november bekend een plan voor de inkoop van eigen aandelen met 15 miljard dollar uit te breiden. Volgens Cohen zou het concern in totaal voor 60 miljard dollar eigen aandelen moeten inkopen.

Alibaba maakte voor de coronapandemie naam als de grootste internetretailer van China, maar de afgelopen jaren vielen de prestaties tegen. Dat kwam door de wereldwijde coronamaatregelen, maar ook door druk vanuit de Chinese overheid; zo kreeg het in 2021 een boete opgelegd van omgerekend 2,3 miljard euro.

De jonge Canadees Cohen maakte de afgelopen jaren naam als held van de zogeheten ‘meme-beleggers’ – veelal jonge, onervaren investeerders die via online platform Reddit communiceren en in bedrijven stappen die slecht presteren op de beurs. Door hun investeringen jagen ze de koers van deze bedrijven omhoog, waarmee ze professionele ‘shortsellers’ op Wall Street, die juist op koersdaling speculeren, dwarszitten.

Zo’n ‘meme-rally’ deed zich bijvoorbeeld begin 2021 voor bij Gamestop, een Amerikaanse winkelketen in videogames. In korte tijd steeg de koers met meer dan 2.000 procent, om daarna ook weer hard te dalen. Cohen was een van de grote investeerders die van de stijging profiteerden. Hij zou er zeker 600 miljoen dollar aan hebben verdiend.

Afgelopen jaar leek hij dit te herhalen bij de noodlijdende winkelketen Bed, Bath & Beyond. Nadat hij in maart bekendmaakte dat hij 10 procent van de aandelen had gekocht, verdubbelde het aandeel razendsnel in waarde – opnieuw dankzij het leger aan meme-beleggers dat in hem geloofde. Maar in augustus verkocht hij zijn belang plotseling. Dat leverde hem een winst van 68 miljoen dollar op, maar zijn reputatie als held van de meme-beleggers lag in duigen.

Bij Alibaba was dinsdag nog weinig van meme-beleggers te merken: het aandeel eindigde de dag in Hongkong met een plusje van 1 procent.