Kanselier Scholz benoemt geen grote naam op Defensie

Boris Pistorius, de huidige deelstaatminister van Binnenlandse Zaken in Nedersaksen, volgt Christine Lambrecht op als minister van Defensie. Pistorius (SPD) regeert sinds 2013 in Nedersaksen en was daarvoor burgemeester van Osnabrück. In een verklaring noemt kanselier Olaf Scholz (SDP) Pistorius „uiterst ervaren”, en roemt hij diens „competentie, zijn doorzettingsvermogen en zijn grote hart”.

Pistorius (62) was niet een van de mogelijke opvolgers die de afgelopen dagen werden genoemd, toen zich aftekende dat Lambrecht na een roemloze termijn van dertien maanden zou opstappen. In Berlijn circuleerden de namen van de minister van Arbeid, Hubertus Heil, en die van de belangrijkste adviseur van Scholz, Wolfgang Schmidt. Beiden hebben veel aanzien in het kabinet, maar volgens Duitse media wilden zij zich allebei niet branden aan het heikele ministerschap van defensie. De post wordt wel een „schietstoel” en een „carrièrekiller” genoemd, omdat het zo moeilijk is er enigszins succesvol invulling aan te geven. De Frankfurter Allgemeine Zeitung noemde Pistorius „ideaal”, omdat hij gezien zijn leeftijd tenminste niet meer hoeft te vrezen voor zijn carrière.

Lees ook: Duitse minister van Defensie moet op ongelukkig moment vertrekken

En de uitdagingen voor Pistorius zijn nu nog een stuk groter dan die in vredestijd. Nu is het een serieus probleem dat het Duitse leger niet genoeg helmen heeft, en dat die weliswaar zijn besteld maar pas over maanden of mogelijk jaren geleverd worden. Of dat het prestigeproject van de Duitse wapenindustrie, de Puma, het duurste pantservoertuig ter wereld, al jaren in ontwikkeling is, maar dat na een reeks oefeningen voor Kerstmis achttien van de achttien stuk waren.

Stapels papier

Het Duitse ministerie van Defensie, waarvoor 265.000 mensen werken, geldt als log en uiterst bureaucratisch. Voor de uitrusting van het leger is een speciale instantie in Koblenz verantwoordelijk, waar iedere urgentie schijnt te worden opgeslokt door stapels papier.

Pistorius zal donderdag zijn eed afleggen in de Bondsdag en officieel benoemd worden door bondspresident Frank-Walter Steinmeier. Donderdag komt ook de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, naar Berlijn voor overleg; vrijdag is er een top van ministers van defensie op de Amerikaanse basis Ramstein in Rijnland-Palts. In Ramstein wordt onder meer gesproken over de mogelijke levering van de tank Leopard 2 aan Oekraïne. Veel tijd om zich in te lezen heeft Pistorius niet.

Lees ook: Oekraïne krijgt die westerse tanks wel, maar pas als er transatlantische overeenstemming is

Met de benoeming van Pistorius neemt Scholz voorlopig afscheid van zijn principe om in het kabinet evenveel mannen als vrouwen te hebben. De coalitiepartners reageerden daar tot nu toe gelaten op. Eind deze maand komt ook meer duidelijkheid over Scholz’ minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser (SPD). Die wil mogelijk als lijsttrekker aantreden bij de deelstaatverkiezingen van Hessen dit najaar, en dan zou Scholz ook die post opnieuw moeten invullen.

De oppositie reageerde kritisch op de benoeming van Pistorius – die niet bekendstaat als zwaargewicht. Johann Wadephul, vice-fractievoorzitter van CDU/CSU, noemde het een „echte verrassing, maar helaas geen goede”. Volgens Wadephul toont Scholz met de benoeming dat hij zijn „eigen ‘Zeitenwende’ niet serieus neemt.” Bernd Baumann van de AfD-fractie memoreerde dat Pistorius de AfD met de NSDAP had vergeleken, wat hem in de ogen van Baumann direct diskwalificeert.

Minster van Financiën Christian Linder (FDP) feliciteerde Pistorius alvast op Twitter, en wenste hem succes met het uitgeven van de 100 miljard euro extra die Scholz vorig jaar februari uittrok voor de krijgsmacht.